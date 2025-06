Em jogo de gigantes, Bayern de Munique supera o Boca Juniors e avança às oitavas do Mundial

Olise fez o gol da vitória na parte final do segundo tempo. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Mesmo com emoção até o final e muita entrega dentro de campo, o Boca Juniors não conseguiu superar o Bayern de Munique. Na sexta-feira (20), os alemães venceram o duelo por 2 a 1 e garantiram vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Os gols do Bayern foram marcados por Harry Kane e Olise, enquanto o Boca balançou as redes com Merentiel. A partida também marcou a primeira derrota de um clube sul-americano nesta edição do torneio.

Na próxima rodada, nesta terça-feira (24), o Bayern encara o Benfica, às 16h. No mesmo dia e horário, o Boca Juniors enfrenta o Auckland. Já classificados, os alemães tem seis pontos e lideram a chave, seguidos pelo Benfica, que tem quatro. O clube argentino é terceiro colocado com um, enquanto o Auckland tem zero.

Nem a torcida parou o Bayern na primeira etapa

Apesar do bom desempenho de sul-americanos contra europeus nesta edição do Mundial, o Boca Juniors não conseguiu resistir ao Bayern. Ainda no primeiro tempo, a superioridade foi evidente, ainda que a torcida xeneize atuasse como um 12° jogador.

Logo aos sete minutos, Olise cobrou escanteio no lado direito e marcou um gol olímpico. Após checagem do VAR, a arbitragem viu falta de Gnabry em Marchesín e anulou o lance.

Mesmo assim, o Bayern de Munique seguiu pressionando e chegou ao primeiro gol, 10 minutos depois. Laimer recebeu no lado direito e cruzou na área. Coman tentou desviar, mas a bola sobrou para Kane. O atacante dominou e finalizou de perna esquerda para abrir o placar.

Dois minutos depois, os alemães tiveram nova chance de gol. Olise fez boa jogada no lado direito e deixou Gnabry na cara de Marchesín. O jogador tocou na pequena área, onde estava Coman. Para a sorte dos argentinos, o francês furou.

Com o apoio do torcedor, que era maioria no estádio, o Boca Juniors criou oportunidades em finalizações de Zenón. Primeiro, aos 30 minutos, em cobrança de falta. Depois, aos 32, quando a bola sobrou para o meia, dentro da área. Nas duas oportunidades, Neuer espalmou.

Em meio aos lances, aos 31 minutos, o Bayern quase ampliou. Coman iniciou a jogada no lado esquerdo, atrás do meio de campo, e lançou para Olise, enquanto a defesa do Boca estava desorganizada. Cara a cara contra Marchesín, o francês tentou driblar, mas o goleiro conseguiu roubar a bola.

Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Harry Kane cobrou falta, e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Apesar da festa nas arquibancadas, o Boca terminou a primeira etapa perdendo por 1 a 0.

Um gol para cada lado no segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Boca seguiu resistindo à pressão do Bayern e, aos poucos, se soltava no ataque. Com quatro minutos, Advíncula fez tabela no campo de defesa e disparou em velocidade. Perto da área, ele finalizou de perna esquerda por cima do gol.

Os alemães responderam em duas chances dentro da área. Primeiro, aos sete minutos, Olise recebeu na entrada e chutou fraco, facilitando a defesa de Marchesín. Depois, aos 54, Kane girou e finalizou com o pé esquerdo para fora.

E foi aos 20 minutos que o Hard Rock Stadium foi ao delírio. Em contra-ataque no lado esquerdo, Merentiel foi acionado, superou Tah na velocidade, deu uma meia-lua em Stanišić, e chutou na saída de Neuer para empatar o confronto: 1 a 1.

Após o gol de empate, os argentinos até pressionaram e tiveram poucos minutos de superioridade. O Bayern, por sua vez, voltou a ser dominante e buscou o gol da vitória aos 38 minutos.

Na área, a bola sobrou para Laimer, que tocou para Kane, que devolveu para Olise. O francês bateu colocado no canto esquerdo e fez 2 a 1.

Três minutos depois, Laimer ainda fez o terceiro, de cavadinha, mas estava em posição irregular. O gol foi anulado.

Por mais que o time tenha lutado do início ao fim, o Boca Juniors não conseguiu aguentar a superioridade do Bayern de Munique. Mesmo assim, chega vivo na última rodada.

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo C —20/6/2025

Bayern de Munique (2)

Neuer; Laimer, Stanišić, Tah e Guerreiro (Upamecano, 22'/2°T); Kimmich, Goretzka (Pavlović, 10'/2°T), Coman (Sané, 22'/2°T), Olise e Gnabry (Musiala, 10'/2°T, depois por Müller, 37'/2°T); Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Boca Juniors (1)

Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Costa e Blanco; Belmonte (Alarcón, 23'/2°T), Battaglia, Zenón (Braida, 14'/2°T), Velasco (Zeballos, 35'/2°T) e Carlos Palacios (Giménez, 23'/2°T); Merentiel (Saracchi, 35'/2°T). Técnico: Miguel Ángel Russo.

GOLS: Kane (BM), aos 17 minutos do primeiro tempo, Merentiel (BJ), aos 20 minutos do segundo tempo, e Olise (BM), aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Advíncula, Rojo e Di Lollo (BJ); Goretzka (BM)

ARBITRAGEM: Alireza Faghani, auxiliado por Anton Shchetinin e Ashley Beecham (trio austríaco). VAR: Tatiana Guzman (Honduras)

LOCAL: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.