Em jogo com mais de uma hora e meia de paralisação, Salzburg vence o Pachuca pelo Mundial de Clubes

Onisiwo marcou o gol da vitória do Salzburg. Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mesmo sem o mesmo status de outros europeus, o RB Salzburg estreou no Mundial de Clubes com resultado positivo. Nesta quarta-feira (18), no TQL Stadium, em Cincinnati, a equipe austríaca superou o Pachuca por 2 a 1, em jogo que ficou marcado por uma paralisação de uma hora e 37 minutos por conta das condições climáticas.

O Salzburg abriu o placar com Oscar Gloukh no primeiro tempo, enquanto os outros gols ficaram para depois do retorno do jogo. Brayan González fez de falta para os mexicanos, porém, Onisiwo fez o gol da vitória, que deixa os austríacos na liderança do Grupo H, já que Real Madrid e Al-Hilal empataram.

As duas equipes voltam a jogar no domingo (22). O Pachuca enfrenta o Real Madrid, às 16h, em Charlotte, e o Salzburg joga contra o Al-Hilal, às 19h, em Washington D.C.

Golaço do craque no primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos da partida foram de boas chances de ambos os lados. Na base da vontade e apostando na velocidade dos jovens jogadores, o Salzburg criou apenas quando teve espaço para finalizar de fora da área.

Do outro lado, o Pachuca segurou mais a bola e apostou em jogadas para o centroavante Salomón Rondón. O venezuelano de 35 anos teve as duas melhores oportunidades. A primeira em um contra-ataque puxado por ele, no qual terminou com uma finalização cruzada defendida pelo goleiro Zawieschitzky.

A segunda foi um cabeceio que tinha o gol como destino final, mas parou novamente no goleiro austríaco de 18 anos. A equipe mexicana teve outras oportunidades, mas sem sucesso.

Aos 42 minutos, Oscar Gloukh mostrou o motivo de ser considerado o craque do time e tão visado por outros clubes da Europa. O meia israelense recebeu passe na entrada da área, ameaçou finalizar com a canhota, fintou o zagueiro, e teve liberdade para colocar a bola no ângulo com o pé direito.

Paralisação e gols

O segundo tempo começou com o Pachuca pressionando e quase empatando com uma bela jogada individual de Montiel, que parou na defesa de Zawieschitzky. Com cinco minutos, Kennedy deixou Rondón na cara do gol, mas o venezuelano finalizou fraco, facilitando a vida do goleiro.

Com nove minutos de bola rolando, a partida foi paralisada pelo protocolo de "weather delay". A chuva foi forte e o jogo retomado após uma hora e 37 minutos de paralisação.

Os times voltaram com alterações e o Pachuca trouxe a campo John Kennedy, ex-Fluminense e algoz do Inter na Libertadores. Aos 10 minutos, ele sofreu uma falta na ponta da área, e dali Bryan González acertou um chute indefensável para empatar a partida.

Aos 31, mesmo com os mexicanos melhores, o Salzburg retomou a liderança no placar. Bidstrup fez jogada pela direita e cruzou para Onisiwo subir no segundo andar e cabecear para o fundo da rede.

Mundial de Clubes — 1ª rodada do Grupo H —18/06/2025

Pachuca (1)

Moreno; Rodríguez, Bauermann, Federico Pereira e González; Montiel (Carlos Sánchez, 43'/2ºT), Pedraza (John Kennedy, 9'/2ºT) e Palavecino (Homenchenko, 9'/2ºT); Domínguez (Hurtado, 42'/2ºT), Kenedy (Alan Bautista, 32'/2ºT) e Rondón. Técnico: Jaime Lozano.

RB Salzburg (2)

Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratzig (Mellberg, 43'/2ºT); Bidstrup, Sulzbacher (Diabaté, 9'/2ºT), Nene Dorgeles e Oscar Gloukh (Daghim, 34'/2ºT); Baidoo (Onisiwo, 9'/2ºT) e Ratkov (Vertessen, 9'/2ºT). Técnico: Thomas Letsch.

GOLS: Oscar Gloukh (S), aos 42 minutos do 1º tempo; Brayan González, aos 10 minutos, e Onsiwo, aos 31 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Federico Pereira (P)

ARBITRAGEM: Mustapha Ghorbal (ALG), auxiliado por Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram (ALG). VAR: Hamza El Fariq (LIB)