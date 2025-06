Em jogo brigado, River Plate e Monterrey ficam no empate no Grupo E do Mundial de Clubes 

River e Monterrey fecharam o dia de jogos no sábado, em partida disputada em Seattle. Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Foi um verdadeiro teste de resistência para quem optou por "gastar" com River Plate x Monterrey a noite deste sábado (21). Em uma das piores partidas do Mundial de Clubes até agora, argentinos e mexicanos, pouco inspirados, empataram em a 0 a 0 em jogo da segunda rodada do Grupo E da competição.

Com o resultado, o River Plate desperdiçou a chance de carimbar a vaga nas oitavas de final da competição com uma rodada de antecedência. Já os mexicanos seguem vivos e vão tentar a classificação na última rodada.

Líderes da chave e empatados com quatro pontos cada, Inter de Milão e River se enfrentam na última rodada. Já o Monterrey encara o eliminado Urawa Red Diamonds, do Japão. As duas partidas acontecem na quarta-feira (25), às 22h.

Pouca inspiração

Com presença muito maior de torcedores do River, quem se sentiu em casa nos minutos iniciais foi o Monterrey. Os mexicanos comandaram as ações ofensivas e chegaram mais ao campo de ataque, mesmo sem criar chances claras de gol.

Apesar de importante para as pretensões no grupo, o jogo foi truncado. Mais brigado do que jogado. Antes da primeira meia hora, foram três cartões distribuídos — dois para o River e um para o Monterrey.

A partida permaneceu nesse cenário até praticamente o apito final da primeira etapa, em um dos piores 45 minutos do Mundial de Clubes. Já nos acréscimos, o ex-são paulino Galoppo recebeu na área e bateu, com desvio, na única finalização perigosa.

A partir daí, o River ensaiou uma pressão nos minutos finais. Teve escanteio a favor, mas nada muito organizado. E até perdeu mais uma chance, com Martínez Quarta, na pequena área. Mas o placar foi mesmo zerado ao intervalo.

River melhora, mas não marca

O River voltou para o segundo tempo com outra postura. E essa mudança veio por conta da sua joia da base, o ponta Mastantuono, de 17 anos. Foi acionando esse jogador que os argentinos tentaram criar suas primeiras ações ofensivas na etapa final.

Foi ele quem, aos 21 minutos, criou a melhor chance da partida até o momento para o River. Colidio abriu bola do meio para a direita para o jovem. Ele limpou a marcação, trouxe para dentro e bateu alto, de canhota, obrigando Andrada a espalmar e mandar para escanteio.

Nos minutos finais, o Monterrey cansou e passou a dar mais espaços. E, por muito pouco, um ex-Grêmio não decidiu para o River. O centroavante Borja, que havia acabado de entrar, foi acionado em velocidade e em profundidade, cara a cara com o Andrada. Mas o goleiro levou a melhor e evitou o gol.

Ainda haveria tempo para Borja desperdiçar mais uma chance. Ele foi acionado de novo e, mais uma vez, falhou cara a cara com o goleiro do Monterrey.