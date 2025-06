Em dia de jogo do Flamengo, Orlando tem festa à brasileira e outros pontos que chamam atenção

Flamenguistas se reuniram nos arredores do estádio antes da partida. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Antes do jogo contra o Los Angeles FC na noite desta terça-feira (24), os flamenguistas transformaram um dos estacionamentos do Camping World em ponto de concentração da torcida. O único momento de apreensão foi quando alguns rubro-negros dispararam uma bateria de fogos de artifícios.

Imediatamente um policial de moto interveio. Alguns torcedores temeram algum tipo de punição. No entanto, o agente apenas pediu para que os artefatos não fossem mais utilizados.

No alcohol

— Não tem cerveja para vender? — perguntou um torcedor do Flamengo nas imediações do estádio, algumas horas antes do jogo.

Na Flórida, é proibido por lei consumir bebidas alcoólicas na via pública. Por isso, os vendedores ambulantes comercializavam apenas água e refrigerante.

Porém, vários rubro-negros levaram coolers repletos de cervejas e consumiram nas imediações do estádio. Como era muita gente, os policiais de Orlando preferiram fazer vistas grossas.

"Bem cuidado"

O estádio Camping World, em Orlando, é rodeado de casas. Durante os jogos, os quintais viram estacionamentos. Mais ou menos como ocorre nas imediações dos estádios das brasileiros.

O valor: US$ 50 por carro. O sujeito que estacionar 10 carros no seu jardim irá faturar US$ 500 em apenas uma noite.

Estacionamento nas cercanias do estádio custava US$ 50. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Faltou organização

O Camping World é o estádio mais desorganizado que conheci no que diz respeito ao acesso da imprensa. Não há portão algum indicando onde devemos ir e muitos menos orientadores que sabem apontar a direção correta. E, perdidos, os fiscais dos portões acabam liberando o acesso com a mera apresentação da credencial.

Pela primeira vez na vida em um evento Fifa eu entrei em um estádio sem passar por um detector de metais, sem que o meu equipamento passasse pelo raio-x e sem que a minha credencial fosse escaneada. O problema é que, uma vez dentro do estádio, eu não sabia onde ir. Levei 15 minutos para encontrar a cabine de imprensa.

Opção de turismo

O trem de Miami a Orlando é uma das tantas eficiências norte-americanas. O trajeto de quase 400 quilômetros é percorrido em três horas e 25 minutos, com bastante conforto.

Uma vez que Orlando não será sede da Copa do Mundo 2026, trata-se de uma bela opção para os brasileiros que quiserem aproveitar a viagem ao torneio de seleções para conhecer os parques da Disney.

A tarifa varia entre US$ 25 e US$ 75, dependendo da disponibilidade, antecedência da compra ou de algum outro critério do algoritmo do site.