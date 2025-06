Em busca do primeiro título: Thunder e Pacers iniciam disputa da taça da NBA

Shai Gilgeous-Alexander (E) e Tyrese Haliburton (D) são as principais estrelas da final. Montagem com fotos de David Sherman / NBAE e Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A NBA terá um campeão inédito após o final da série de confrontos entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. As equipes se enfrentam pela primeira vez nesta quinta-feira (5), às 21h30min (de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma. A série pode chegar até sete partidas.

Ambas as franquias estão na busca pelo primeiro título de suas histórias. No caso do Thunder, a NBA até considera que exista uma conquista. Em 1979, o Seattle SuperSonics foi campeão. Em 2008, a franquia saiu da NBA e OKC entrou no seu lugar, assumindo o elenco e os recordes.

No entanto, a direção do Thunder não contabiliza o título do antecessor SuperSonics por um motivo de orgulho. A cidade de Seattle tem um acordo com a NBA que diz que o nome "SuperSonics" e a marca registrada voltarão para lá assim que a cidade tiver um novo time — o que deve ocorrer nos próximos anos.

Porém, para a Liga, o título de 1979 não retornaria para Seattle. Mesmo assim, a direção do OKC não vê sentido em herdar a conquista.

Analisando apenas a história do Thunder, a maior chance de ter vencido foi em 2012, quando o time de Kevin Durant, James Harden e Westbrook foi derrotado pelo Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh por 4 a 1.

Além de uma estrela

Novamente na decisão, desta vez liderado por Shai Gilgeous-Alexander, MVP da temporada, OKC espera finalmente comemorar um título na sua própria narrativa.

Com um grupo qualificado, a esperança não está apenas nas mãos do armador canadense. O elenco tem peças de alto nível no ataque e na defesa, e foi assim durante toda a temporada.

— Sinto que temos um time com 17 vencedores que vão colocar a vitória acima de qualquer outra coisa — afirma Chet Holmgreen, ala-pivô do Thunder, antes da final.

Indiana deposita esperanças em estrela

Indiana costuma ter equipes competitivas, mas nunca o suficiente para levantar a taça da NBA. Em 2000, o time que tinha Reggie Miller como grande estrela não conseguiu segurar o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal.

25 anos depois, a história pode ser diferente com a liderança de Tyrese Haliburton. O armador vem aparecendo em momentos decisivos e teve papel importante para os Pacers alcançarem o título do Leste.

A liderança dele fez com que o time ficasse mais qualificado em diversos aspectos. Ao mesmo tempo que a franquia ajudou muito na carreira de Haliburton, por isso, o armador quer devolver tudo de bom que os Pacers lhe deram.

— Esta é uma franquia que apostou em mim, viu algo que outras pessoas não viam em mim. Às vezes acho que eles viram mais em mim do que eu mesmo — disse Haliburton.

