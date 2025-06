Editoria de Esportes de ZH elege a seleção da primeira fase do Mundial de Clubes 

A primeira fase do Mundial de Clubes chegou ao fim. Foram 48 jogos disputados, que asseguraram as classificações de 16 equipes às oitavas de final. Os quatro brasileiros seguem na disputa.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no primeiro mata-mata, neste sábado (28), às 13h. Enquanto, no domingo (29), às 19h, o Flamengo duela com o Bayern de Munique. E, por fim, na segunda-feira (30), o Fluminense joga contra a Inter de Milão, às 16h.