E se Grêmio e Inter se tornassem SAF? Gremistas e colorados divergem sobre o assunto, aponta pesquisa

Torcedores de Grêmio e Inter divergem sobre as SAFs.

Quando o assunto é Sociedade Anônima do Futebol, as famosas SAFs, os torcedores ainda divergem em opiniões. Para ajudar a entender o que as torcidas de 17 clubes do país pensam a respeito do assunto, o instituto AtlasIntel realizou uma pesquisa.

Foram ouvidas 2.069 pessoas, entre os dias 20 e 25 de junho, com a pergunta: "você é a favor que seu time se torne ou tenha se tornado uma SAF?". A pesquisa foi encomendada pelo ge.globo.

O resultado mostrou que torcedores do Grêmio são mais favoráveis às SAFs do que os do Inter.

Enquanto 48% dos tricolores responderam que são a favor, 28% se mostraram contrários e 25% não souberam responder. Já entre os colorados, 34% se mostraram favoráveis, 45% contrários e 21% responderam "não sei".

Ao todo, os torcedores favoráveis às SAFs no Brasil são 45,1% dos entrevistados, com a rejeição de 33,2%, enquanto 21,7% dos respondentes disseram que não sabiam responder à pergunta.

A maior taxa de aprovação foi dos cruzeirenses, que já possuem uma SAF, com 83,4%. Os torcedores do Fluminense também aprovam, com 82,2%, para o clube se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol. O clube carioca tem um processo em curso para isso.

As torcidas que mais responderam negativamente a pesquisa foram do Flamengo e do Palmeiras. Apenas 10,7% dos rubro-negros cariocas desejam que o clube se torne SAF, com 64,3% de reprovação. Entre os palmeirenses, 25,1% disseram “sim” à hipótese de conversão para SAF, com 48,7% contrários.

A SAF mais bem-sucedida do futebol brasileiro

Outra questão da pesquisa foi sobre os clubes que já são SAF. A pergunta foi "qual a SAF mais bem-sucedida do futebol brasileiro?"

A do Botafogo recebeu 33% dos votos. Ainda mais depois do 2024 mágico, com títulos da Libertadores e do Brasileirão. O mau exemplo de SAF foi a do Vasco, que teve apenas 1,1% dos votos.

Botafogo - 33%

Bahia - 9,8%

Cruzeiro - 5,3%

Fortaleza - 4,8%

Atlético-MG - 3,9%

Botafogo-SP - 3,7%

Vasco - 1,1%

Outros - 2%

Não sei - 36,4%