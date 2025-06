Duplantis bate o recorde mundial do salto com vara pela 12ª vez ao conseguir 6m28cm em Estocolmo

Em casa, o sueco Armand Duplantis quebrou o recorde mundial do salto com vara neste domingo (15) ao vencer a prova da etapa de Estocolmo da Diamond League. O atual bicampeão olímpico superou sua melhor marca em um centímetro e saltou 6m28cm . Foi a 12ª vez que Duplantis superou o recorde mundial , e a primeira que ele fez isso em uma competição na Suécia.

Duplantis tem 25 anos e s e tornou recordista mundial ao superar a marca do francês Renaud Lavillenie de 6m16cm em 2019 e desde então vem melhorando seus saltos. Ao avançar centímetro a centímetro, Duplantis repete a performance do ucraniano Sergei Bubka, que no intervalo de uma década (1984-1994) elevou o recorde em 31 centímetros .

Ele já havia conquistado o ouro, já que a medalha de prata ficou com o australiano Kurtis Marschall, com 5m90cm, e o bronze com o holandês Menno Vloon, com 5m80cm.