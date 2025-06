Draft NBA 2025: confira as escolhas de uma das classes mais promissores dos últimos anos

Cooper Flagg (D) ao lado de Adam Silver (E), comissário da NBA. SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O primeiro dia de escolhas do draft da NBA ocorreu nesta quarta-feira (25), em Nova York, no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets. A primeira escolha foi do Dallas Mavericks, que ficou com Cooper Flagg, de Duke, considerado o melhor talento da classe.

O segundo escolhido também não foi um mistério. O San Antonio Spurs selecionou Dylan Harper, armador de Rutgers. A partir disso, a incerteza tomou conta, principalmente por conta de Ace Bailey, que jogou junto de Harper na mesma faculdade.

Com muitas polêmicas fora das quadras, o jogador de 18 anos provou seu talento dentro delas e era considerado top 3. No entanto, o comportamento de Bailey fez com que ele caísse para a quinta escolha, do Utah Jazz.

Antes dele, VJ Edgecombe foi escolhido pelo Philadelphia 76ers e Kon Knueppel pelo Charlotte Hornets. Este que atuou junto de Flagg em Duke, assim como Khaman Malucah, pivô de 2m18cm, do Sudão do Sul, que foi a décima escolha, do Phoenix Suns — conquistada pela troca de Kevin Durant para os Rockets.

O Brooklyn Nets entrou no draft com cinco escolhas de primeira rodada. O time não selecionava alguém na loteria (escolhas 1 a 14) desde 2011. Na oitava, a franquia escolheu Egor Demin, armador russo.

A primeira troca da noite foi do Memphis Grizzlies, que subiu para a 11ª posição, que pertencia inicialmente ao Portland Trail Blazers. As trocas são frequentes durante o draft.

A grande surpresa da noite ficou por conta do chinês de 19 anos e 2m16cm Hansen Yang. Na temporada 2024/25 jogando no Qingdao Eagles anotou média de 16.6 pontos, 10.5 rebotes, 3 assistências e 2.6 rebotes por partida, além de acertar 33.3% dos chutes de três pontos.

Confira as 30 escolhas da primeira rodada