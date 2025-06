Dortmund vence Ulsan (1-0) e avança às oitavas em 1º do Grupo F da Copa de Clubes

O Borussia Dortmund se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes em primeiro lugar do Grupo F ao derrotar o sul-coreano Ulsan por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), em Cincinnati.

O finalista da Liga dos Campeões de 2024 terminou a fase de grupos com 7 pontos, à frente do Fluminense (2º, com 5 pontos), que empatou em 0 a 0 com o sul-africano Mamelodi Sundowns, na outra partida da chave, disputada simultaneamente.

O único gol da vitória do Dortmund foi marcado pelo meio-campista sueco Daniel Svensson, aos 36 minutos.

O time alemão vai enfrentar o segundo colocado do Grupo E na próxima fase, no dia 2 de julho, em Atlanta.

O técnico do Dortmund, Niko Kovac, tem falado regularmente no torneio sobre as dificuldades impostas pelo calor escaldante de junho nos Estados Unidos, e esta foi mais uma partida disputada nessas condições, no meio da tarde.

Apesar disso, Kovac fez apenas duas alterações em sua escalação inicial em relação ao jogo em que seu time venceu o Mamelodi Sundowns por 4 a 3, com a entrada de Karim Adeyemi e Julian Ryerson, enquanto Jobe Bellingham foi mantido na equipe.

Os gigantes da Bundesliga poderiam ter vencido por uma margem maior, mas Serhou Guirassy esbarrou numa boa defesa de Jo Hyeon-woo aos 27 minutos.

Momentos depois, Bellingham chutou de primeira por cima após um cruzamento de Adeyemi.

O gol veio aos 36 minutos, quando numa vacilo da defesa do Ulsan a bola ficou com o time alemão na entrada da área. Bellingham deu a assistência para Svensson, que finalizou rasteiro com o pé esquerdo.

Guirassy, que vem fazendo uma grande temporada, poderia ter marcado nos acréscimos do primeiro tempo com uma cabeçada de curta distância mas o goleiro defendeu.

Aos 15 minutos da segunda etapa, Gregor Kobel, do Dortmund, impediu um gol de Lee Jin-hyun.

E na reta final, Yan Couto quase fez 2 a 0, que daria ainda mais tranquilidade ao time alemão.

Com esta classificação do Borussia Dortmund, os dois times alemães que disputam o torneio se garantem nas oitavas de final. Na terça-feira, o Bayern de Munique terminou em segundo lugar no Grupo C após perder para o líder Benfica (1-0) e vai enfrentar o Flamengo no domingo.

O Dortmund aguarda a definição do Grupo E ainda nesta quarta-feira onde River Plate, Internazionale e Monterrey disputam as duas vagas.

O Ulsan, apesar de ter se mostrado um time aguerrido, volta para casa com três derrotas em três jogos.