Dorival Jr comanda treino tático no Corinthians com elenco desfalcado de olho no Grêmio

Contando com cinco atletas das categorias de base para participar da atividade desta terça-feira, o técnico Dorival Júnior organizou o penúltimo treino do Corinthians antes de enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira, e enfatizou a parte tática a fim de tentar surpreender o rival gaúcho no duelo que acontecerá em Porto Alegre, pelo Brasileiro.

Na movimentação, o treinador cuidou da organização defensiva prevendo uma pressão do adversário, que vai contar com o apoio de sua torcida. A equipe paulista vem de dois empates seguidos, contabiliza 15 pontos, e ocupa a parte intermediária da tabela (11º) juntamente com o Grêmio, que tem a mesma pontuação.

Além de tentar tornar o time mais eficaz no momento de defender, Dorival ajustou ainda o posicionamento ofensivo nesta tarde no CT do clube. Na parte final, ele trabalhou em duas frentes: organizou um enfrentamento focado na parte tática e aprimorou as jogadas de bola parada. Alguns atletas ainda foram exigidos nas cobranças de falta.

Com oito jogadores servindo às suas respectivas seleções por causa da Data Fifa, Dorival tem dúvidas em relação à definição do time titular. Ele vai esperar o retorno dos atletas antes de definir a equipe que vai a campo no Sul.