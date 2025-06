Dorival divide reduzido elenco do Corinthians em dois, mas sofre com ausência de atacantes

Com desfalques de convocados e de dispensados, o técnico Dorival júnior vem "quebrando a cabeça" para aprimorar o Corinthians para a visita ao Grêmio, quinta-feira, pelo Brasileirão. Nesta segunda-feira, o técnico optou por separar defensores de meias e atacantes, em campos distintos, para aprimorar marcação e criação.

O técnico ainda busca um equilíbrio da equipe, que não consegue passar em branco na defesa e vem fracassando na frente. São três jogos sem balançar as redes adversárias e apenas cinco gols nos últimos oito jogos. Desde os 4 a 2 sobre o Inter que o time não consegue anotar mais de uma vez.

Para piorar, Dorival Júnior está sem os titulares Yuri Alberto, machucado, e Memphis Depay, com a seleção holandesa, em sua busca por um resgate do setor ofensivo. Romero está com a seleção paraguaia e Talles Magno e o espanhol Héctor Hernández tiveram atenção especial na atividade do dia, na qual Dorival ainda ensaiou um enfrentamento em campo reduzido.

Ao mesmo tempo em que aprimora a escalação, Dorival Júnior vai reduzindo o elenco e definindo com quais jogadores vai trabalhar. O atacante Giovane está acertando com o futebol italiano e o volante Alex Santana foi emprestado ao Grêmio, onde não foi oficializado ainda. Ambos se despediram do clube.

"Estou aqui para agradecer todo apoio, incentivo, motivação e ata mesmo os xingamentos. Vocês são diferenciados, vocês é que fazem tudo acontecer. Meu mais sincero obrigado a todos", escreveu o corintiano Alex Santana, que não conseguiu sequência no clube, agradecendo os torcedores. Ele tem contrato até 2027 e deve voltar para 2026. Giovane também fez post de adeus, antecipando o clube.