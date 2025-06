Domínio hispânico: técnicos argentinos e espanhóis são maioria no Mundial de Clubes

Argentino Diego Simeone é um dos treinadores sul-americanos mais bem sucedidos no cargo. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Os europeus, na totalidade, são maioria. Além de entrarem no Mundial de Clubes com 12 equipes, vão contar com 19 técnicos a beira do campo. E quem domina as comissões técnicas no maior torneio de times da Fifa são os treinadores argentinos e espanhóis. Serão cinco de cada país, além de quatro portugueses.

Do Brasil, serão dois treinadores: Filipe Luís, no Flamengo, e Renato Portaluppi, no Fluminense. Também serão dois norte-americanos, dois croatas, dois italianos e dois romenos. Outros oito países terão apenas um técnico representado.

Entre os 32 participantes, mais da metade, ou 20 técnicos, são estrangeiros nos países que treinam. Doze treinarão times dos locais onde nasceram.

Curiosidades

Dezenove técnicos europeus treinam 10 times na Europa, três na África, dois na América do Sul, três na Ásia e um no México.

Dos sete técnicos sul-americanos, quatro (dois brasileiros e dois argentinos), trabalham no próprio país onde nasceram. Um atua nos Estados Unidos e dois na Europa.

Entre os oito clubes asiáticos e africanos, são seis técnicos europeus (um espanhol, um italiano, um polonês, um sérvio, um romeno e um português), um asiático (sul-coreano) e um africano (marroquino).

Entre norte-americanos e mexicanos, são três técnicos "nativos" e dois estrangeiros. Um argentino treina o Inter Miami e um espanhol comanda o Monterrey.

Técnico mais experiente: Miguel Ángel Russo (argentino) , do Boca Juniors. Completou 69 anos em abril de 2025.

, do Boca Juniors. Completou 69 anos em abril de 2025. Técnico mais jovem: Vincent Kompany (belga), do Bayern de Munique. Fez 39 anos em abril de 2025.

Argentinos (5)

Javier Mascherano, técnico do Inter Miami. LLUIS GENE / AFP

Javier Alejandro Mascherano

Time: Inter Miami (EUA)

Idade: 41 anos

Ex-volante com passagens destacadas por River Plate, Corinthians, Liverpool e Barcelona, Mascherano parou de jogar em 2021, no Estudiantes de La Plata (ARG). Começou a carreira de técnico na Seleção Argentina sub-20 e foi contratado pelo Inter Miami em novembro do ano passado.

Martín Anselmi, técnico do Porto. Raul ARBOLEDA / AFP

Martín Rodrigo Anselmi

Time: Porto (POR)

Idade: 39 anos

Anselmi não foi jogador. Começou como analista de desempenho no Independiente, de Avellaneda (ARG), em 2014. Depois virou auxiliar técnico e chegou a trabalhar no Inter, com Miguel Ángel Ramírez de treinador. Começou a carreira "solo" de técnico no Unión La Calera, do Chile, em 2022. Depois passou por Independiente Del Valle (EQU) e Cruz Azul (MÉX), até chegar ao Porto em janeiro deste ano.

Simeone treina o Atlético de Madrid desde 2011. CHRISTOF STACHE / AFP / AFP

Diego Pablo Simeone

Time: Atlético de Madrid (ESP)

Idade: 55 anos

Já são 14 temporadas como técnico do Atlético de Madrid. E o contrato ainda vai longe: serão, pelo menos, mais dois anos de convívio, até junho de 2027. Simeone foi meia de destaque no Vélez Sarsfield, Sevilla, Lazio, Internazionale e Atlético de Madrid, parando de jogar em 2006, no Racing, de Avellaneda. Como técnico, começou no futebol argentino, passando por Racing, Estudiantes, River Plate e San Lorenzo.

Gallardo está na segunda passagem como técnico do River. JUAN MABROMATA / AFP

Marcelo Daniel Gallardo

Time: River Plate (ARG)

Idade: 49 anos

Meia habilidoso do River, do Mônaco e do PSG, entre 1993 e 2011, Marcelo Gallardo começou a treinar no Nacional (URU), onde havia parado de jogar. Dois anos depois, iniciou sua primeira passagem no River Plate. Foram oito anos, com mais de 400 jogos e 15 títulos. Em 2023, saiu para uma passagem frustrada pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Voltou ao River em 2024 para sua segunda passagem no clube de Nuñez.

Miguel Ángel Russo chegou para sua terceira passagem no Boca. - / Estudiantes/Divulgação

Miguel Ángel Russo

Time: Boca Juniors (ARG)

Idade: 69 anos

O treinador mais experiente do Mundial. Miguel Russo foi anunciado no início de junho para começar sua terceira passagem como técnico do Boca Jrs. Em 2007, foi campeão da Libertadores, derrotando o Grêmio. Antes de ser técnico, Russo foi meia que jogou a carreira toda no Estudiantes. Começou como técnico no Lanús, em 1990. Chegou a ter curtas experiências no Chile, Espanha, México, Colômbia, Peru, Paraguai e Arábia Saudita, mas a grande maioria dos trabalhos ocorreu na Argentina.

Espanhóis (5)

Pep Guardiola está desde 2016 no Manchester City. OLI SCARFF / AFP

Josep (Pep) Guardiola i Sala

Time: Manchester City (ING)

Idade: 54 anos

Considerado um dos maiores técnicos do futebol mundial, Pep Guardiola comanda o elenco mais valioso da competição. Já são nove anos de Manchester City e 18 títulos - entre eles, um Mundial de Clubes em 2023.

Antes de ser técnico, o espanhol foi meia com 17 anos de Barcelona, da base ao profissional. Rodou ainda por Brescia (ITÁ), Roma (ITÁ), Al-Ahli (CAT) e Dorados (MÉX).

Luis Enrique é o atual campeão da Champions League com o PSG. Josep Lago / AFP

Luis Enrique Martínez García

Time: Paris Saint-Germain (FRA)

Idade: 55 anos

Atacante na juventude, com apenas três clubes na carreira (Gijón, Real Madrid e Barcelona), Luis Enrique começou a carreira de técnico no Barcelona B em 2008. Logo depois, comandou Roma, Celta de Vigo, o time principal do Barça, e chegou à Seleção Espanhola entre 2018 e 2022. No ano seguinte, assumiu o PSG.

No time francês, ele já ganhou sete títulos, sendo dois campeonatos franceses, duas Copas da França, dois Troféus dos Campeões franceses e, recentemente, o inédito título para o Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões da Europa.

Domenec Torrent (E), discutindo com Coudet, quando treinava o Flamengo em confronto contra o Inter. Pedro H. Tesch / AGIF/Estadão Conteúdo

Domenec Torrent

Time: Monterrey (MÉX)

Idade: 62 anos

Ele foi anunciado há pouco mais de duas semanas para treinar o Monterrey. Domenec Torrent estava no Atlético San Luis, também do México, e chega para começar um trabalho no Mundial de Clubes.

O espanhol passou pelo Brasil em 2020, ao treinar o Flamengo. Depois assumiu o Galatasaray (TUR) e nos últimos dois anos trabalha no México. Torrent se notabilizou no futebol por ser auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City, por 10 anos.

Xabi Alonso vai começar um trabalho no Real Madrid. INA FASSBENDER / AFP

Xabier (Xabi) Alonso Olano

Time: Real Madrid (ESP)

Idade: 43 anos

Depois de uma primeira experiência exitosa na Alemanha, com o Bayer Leverkusen, o espanhol Xabi Alonso vai tentar repetir o sucesso no clube onde fez sucesso como jogador de meio-campo. Ele assinou contrato até a metade de 2028 e substitui a Carlo Ancelotti que assumiu a Seleção Brasileira.

No Bayer, Xabi ficou três anos e ganhou três títulos: um campeonato alemão, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa alemã.

José Riveiro, técnico do Al-Ahly (EGI) Divulgação Al-Ahly SC

José Luis Riveiro

Time: Al-Ahly (EGI)

Idade: 49 anos

Anunciado no início de junho, Riveiro vai para seu segundo trabalho no continente africano. Antes de chegar ao Egito, o espanhol treinava o Orlando Pirates, da África do Sul. A carreira de técnico foi iniciada como auxiliar, no Honka, da Finlândia, em 2014.

Portugueses (4)

Abel Ferreira já está no Palmeiras desde 2020. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Abel Fernando Moreira Ferreira

Time: Palmeiras (BRA)

Idade: 46 anos

Lateral-direito com destaque no Sporting, de Lisboa, Abel começou a carreira de técnico em times secundários do próprio Sporting e do Braga. Em 2016, assumiu a equipe principal do Braga, passou pelo Paok (GRÉ) e chegou ao Brasil em novembro de 2020.

Desde então, ganhou 10 títulos com o "Verdão", sendo duas Libertadores e dois campeonatos brasileiros, os principais.

Renato Paiva (E) foi apresentado no Botafogo no final de fevereiro. Vitor Silva / Botafogo

Renato Manuel Alves Paiva

Time: Botafogo (BRA)

Idade: 55 anos

Renato está no Botafogo há cerca de três meses. No Brasil, já havia passado pelo Bahia, em 2023, sem empolgar. A carreira de técnico começou na base do Benfica e a saída para um time principal foi no Equador, no Independiente del Valle. Treinou ainda León e Toluca, no México.

Bruno Lage chegou a treinar o Botafogo por três meses em 2023. Denis LOVROVIC / AFP

Bruno (Lage) Miguel S. do Nascimento

Time: Benfica (POR)

Idade: 49 anos

Bruno não foi jogador antes de ser técnico. Boa parte da carreira foi na base do Benfica e também como auxiliar técnico. Assumiu o primeiro desafio como treinador profissional no Benfica em 2018. Saiu para o Wolverhampton (ING), por duas temporadas, e Botafogo, por 15 jogos. Deixou o clube carioca na liderança do Brasileirão, faltando 13 rodadas para terminar a competição.

Depois que deixou o Brasil, assumiu o Benfica no ano passado, terminando o campeonato português na segunda colocação, atrás do Sporting. Chegou às oitavas da Champions e foi eliminado pelo Barcelona.

Miguel Cardoso (D) assumiu o Mamelodi em dezembro de 2024. Divulgação Mamelodi Sundows

José Miguel Azevedo Cardoso

Time: Mamelodi Sundows (AFS)

Idade: 53 anos

A primeira experiência de Miguel, como técnico principal, foi no Rio Ave (POR), em 2017. A partir daí, o português perambulou por França (Nantes), Espanha (Celta de Vigo), Grécia (AEK) e Tunísia (Espérance). Desde dezembro de 2024, assumiu o Mamelodi e no início de junho perdeu as finais da Liga dos Campeões Africanos para o Pyramids (EGI). Antes ganhou o campeonato sul-africano por antecipação, com 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Brasileiros (2)

Filipe Luís, do Flamengo. Flamengo / Divulgação

Filipe Luís Kasmirski

Time: Flamengo (BRA)

Idade: 39 anos

Um dos mais jovens treinadores do Mundial, o ex-lateral esquerdo Filipe Luís, só treinou o Flamengo até aqui em sua curta carreira. Começou no time sub-20 e desde o segundo semestre de 2024 treina o time principal. Catarinense de Jaraguá do Sul (SC), fez grande parte da carreira como atleta na Europa, atuando por Deportivo La Coruña e Atlético de Madrid.

Renato está na sua sexta passagem pelo Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

Renato Portaluppi

Time: Fluminense (BRA)

Idade: 62 anos

Maior ídolo da história do Grêmio, como jogador, Renato Portaluppi voltou para o Fluminense, para sua sexta passagem pelo tricolor carioca, em abril deste ano. Foi no Rio, mas no Madureira, que ele começou a carreira de técnico, em 2000. Suas principais conquistas foram uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil pelo Grêmio, e uma Copa do Brasil pelo Fluminense.

Croatas (2)

Igor Tudor, da Juventus. Divulgação Juventus FC

Igor Tudor

Time: Juventus (ITÁ)

Idade: 47 anos

Zagueiro com oito temporadas pela Juventus, entre 1998 e 2007, Tudor pôde finalmente treinar o clube que tanto defendeu. Em março deste ano, ele chegou para substituir o brasileiro Thiago Motta. Começou como técnico no Hadjuk Split (CRO) e seu principal trabalho foi no Galatasaray (TUR) em 2017.

Niko Kovac está desde janeiro no Borussia Dortmund. Divulgação BV Borussia Dortmund

Niko Kovac

Time: Borussia Dortmund (ALE)

Idade: 53 anos

Ex-meia com toda carreira feita na Alemanha e na Áustria, Kovac começou como técnico no RB Salzburg. Chegou a treinar a Seleção da Croácia na Copa 2014 e voltou para o território alemão para treinar Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique, Wolfsburg e Borussia Dortmund, desde janeiro deste ano.

Italianos (2)

Simone Inzaghi, da Internazionale. Paul ELLIS / AFP

Simone Inzaghi

Time: Al-Hilal (ASAU)

Idade: 49 anos

Depois de quatro temporadas na Inter de Milão, Simone Inzaghi fechou seu ciclo após ser goleado na final da Champions League e aceitou ir treinar na Arábia. O italiano será o segundo técnico mais bem pago do mundo, ganhando cerca de R$ 14 milhões por mês. O argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, lidera o ranking.

Inzaghi foi atacante até 2010 da Lazio, Sampdoria e Atalanta, entre outros menores. Como técnico, começou no sub-20 da Lazio em 2014. Já venceu um campeonato italiano, cinco Supercopas da Itália e três Copas Itália.

Maresca, abraçando o brasileiro Luis Fabiano, quando jogavam no Sevilla (ESP). José Manuel Vidal, EFE

Vincenzo (Enzo) Maresca

Time: Chelsea (ING)

Idade: 45 anos

Maresca é um técnico da nova geração italiana. Teve sua primeira experiência num time profissional em 2021, no Parma (ITÁ). Migrou para a Inglaterra e depois de ser auxiliar de Guardiola no Manchester City, assumiu "carreira solo" no Leicester e desde 2024, treina o Chelsea, vencendo recentemente a Conference League.

Como jogador, foi meia de destaque no Sevilla, onde jogou com o brasileiro Luis Fabiano. Passou ainda por Olympiacos (GRÉ), Málaga (ESP), Sampdoria (ITÁ), Palermo (ITÁ) e Verona (ITÁ).

Norte-americanos (2)

Schmetzer trabalha há 23 anos no Seattle. Divulgação Seattle Sounders

Brian Schmetzer

Time: Seattle Sounders (EUA)

Idade: 62 anos

Na juventude, Schmetzer foi meia. E como técnico, só treinou ou foi auxiliar, no Seattle Sounders. Está no clube desde 2002, tendo ganho uma Major League Soccer (MLS) e uma Liga dos Campeões da Concacaf.

Cherundolo em coletiva nos Los Angeles FC. Divulgação Los Angeles FC

Steven Emil Cherundolo

Time: Los Angeles FC (EUA)

Idade: 46 anos

Lateral-direito com 16 temporadas no Hannover (ALE), Cherundolo começou a carreira de técnico como auxiliar no próprio clube onde parou de jogar. Teve a mesma função ainda no Stuttgart e na Seleção Alemã sub-15. Como treinador efetivo estreou em 2021 no Las Vegas Lights e desde 2022 comanda o Los Angeles FC.

Romenos (2)

Chivu treinava o Parma antes de se transferir para a Inter. Divulgação Parma FC

Cristian Eugen Chivu

Time: Internazionale (ITÁ)

Idade: 44 anos

Ex-defensor da própria Inter entre 2007 e 2013, Chivu volta ao clube como treinador. Ele começou a carreira de técnico na base da equipe em 2018 e saiu para uma experiência no time principal do Parma em fevereiro deste ano.

Chivu, como jogador, começou no Resita (ROM). Se destacou após atuar no Universitatea (ROM), chegando ao Ajax (HOL) em 1999 e à Roma (ITÁ) em 2003.

Reghecampf treina o Espérance desde novembro de 2024. Divulgação Espérance Sportive de Tunis

Laurentiu Aurelian Reghecampf

Time: Espérance (TUN)

Idade: 49 anos

Ex-meia, com passagens destacadas por Steaua Bucareste (ROM), Energie Cottbus (ALE) e Alemannia Aachen (ALE), Reghecampf começou a carreira de técnico em 2009, no Snagov (ROM). Desde então, passou por 14 clubes em seis países.

Desde novembro de 2024, treina o Espérance, da Tunísia, com um salário aproximado de R$ 270 mil por mês.

Países com um técnico

Alemão

Thomas Letsch

Time: RB Salzburg (AUT)

Idade: 56 anos

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, o mais jovem do Mundial. Reprodução / Instagram / Instagram

Belga

Vincent Jean Mpoy Kompany

Time: Bayern de Munique (ALE)

Idade: 39 anos

Marroquino

Mohamed Benhachem

Time: Wydad Casablanca (MAR)

Idade: 49 anos

Mexicano

Jaime Arturo Lozano Espín

Time: Pachuca (MÉX)

Idade: 46 anos

Neozelandês

Paul Posa

Time: Auckland City (NZE)

Idade: 63 anos

Polonês

Maciej Skorza

Time: Urawa Red Diamonds (JAP)

Idade: 53 anos

Sérvio

Vladimir Ivic

Time: Al-Ain (EAU)

Idade: 48 anos