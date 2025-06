Dois sul-coreanos são acusados de chantagear Son Heung-min, do Tottenham

Detidos desde maio, ambos foram "acusados formalmente e serão julgados sob custódia", disse à AFP um porta-voz do Gabinete da Promotoria Pública do Distrito Central de Seul.

Segundo a agência de notícias Yonhap e outros veículos de imprensa locais, Yang é ex-namorada de Son e supostamente extorquiu 300 milhões de wons sul-coreanos (R$ 1,2 milhões na cotação atual) com a ameaça de divulgar que estava grávida do jogador.

Os promotores acreditam que Yang tentou extorquir outros 70 milhões de wons (R$ 284 mil) do atacante de 32 anos em colaboração com Yong, com quem ela tinha um relacionamento amoroso, de acordo com a Yonhap.