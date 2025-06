Do que o Thunder precisa para garantir seu primeiro título da NBA?

Jogo 6 da série ocorre nesta quinta-feira (19). POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Oklahoma City Thunder está a uma vitória de conquistar o primeiro título da NBA. No duelo contra o Indiana Pacers, OKC venceu o jogo 5 e abriu 3 a 2. Na quinta-feira (19), às 21h30min, o sexto confronto ocorre em Indianápolis.

Apesar de parecer tranquilo apenas uma vitória para o título, o duelo entre as duas franquias está equilibrado. Os Pacers jogam em casa e precisam mostrar resposta após algumas decepções na partida anterior.

Tyrese Haliburton, astro de Indiana, marcou apenas quatro pontos no jogo 5. O armador sentiu uma lesão na panturrilha, da qual ainda não se sabe a gravidade, mas seguiu em quadra no sacrifício. Com ou sem ele, os Pacers precisarão de muito para bater OKC.

Encaixar a marcação é o segredo para o Thunder vencer a partida decisiva. Nas três vitórias anteriores, o sistema defensivo foi um diferencial, visto que o ataque funciona naturalmente, com Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams.

Mesmo que um possível jogo 7 possa existir em Oklahoma, a franquia não pode arriscar que um time como os Pacers sigam vivos. As reviravoltas já foram diversas ao longo dos playoffs, inclusive na série final.

Conquista inédita?

Ambas as franquias estão na busca pelo primeiro título de suas histórias. No caso do Thunder, a NBA até considera que exista uma conquista. Em 1979, o Seattle SuperSonics foi campeão. Em 2008, a franquia saiu da NBA e OKC entrou no seu lugar, assumindo o elenco e os recordes.

No entanto, a direção do Thunder não contabiliza o título do antecessor SuperSonics por um motivo de orgulho. A cidade de Seattle tem um acordo com a NBA que diz que o nome "SuperSonics" e a marca registrada voltarão para lá assim que a cidade tiver um novo time — o que deve ocorrer nos próximos anos.

Porém, para a Liga, o título de 1979 não retornaria para Seattle. Mesmo assim, a direção do OKC não vê sentido em herdar a conquista.