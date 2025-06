Do que o Fluminense precisa para se classificar às oitavas do Mundial de Clubes? Veja cenários

Fluminense de Renato Portaluppi tem vaga bem encaminhada. Lucas Merçon / Fluminense/Divulgação

A vitória de virada por 4 a 2 sobre o Ulsan, na noite deste sábado (21), deixou o Fluminense perto de garantir vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com o resultado, os cariocas jogam por um empate para avançar à próxima fase sem depender do outro jogo do grupo.

A vitória deixou o Fluminense na liderança do Grupo F, com 4 pontos — mesma pontuação do Borussia Dortmund, mas com um gol a menos de saldo. O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, tem 3 pontos. O Ulsan ainda não pontuou e está matematicamente fora da disputa.

Como o adversário do Flu na última rodada é o próprio Mamelodi Sundowns, um empate bastaria ao Flu para avançar. Os cariocas chegariam a 5 pontos, e os africanos iriam, no máximo, a 4.

Nesse cenário, uma eventual vitória do Borussia deixaria o Flu em segundo. E os cariocas podem avançar mesmo que percam seu jogo, desde que o Borussia não pontue diante dos coreanos.

Caso Fluminense e Borussia vençam seus jogos na última rodada, a primeira posição do grupo será decidida no saldo de gols. A vantagem, no momento, é do Fluminense.

Mamelodi Sundowns e Fluminense jogam em Miami, enquanto Borussia Dortmund e Ulsan se enfrentam em Cincinatti. As duas partidas ocorrem na quarta-feira (25), às 16h.

Confira os cenários:

Se o Fluminense vencer o Mamelodi Sundowns: está classificado e não depende do outro resultado do grupo. A equipe será líder da chave se o Borussia Dortmund não vencer ou caso o time alemão vença, mas fique com saldo de gols inferior.

está classificado e não depende do outro resultado do grupo. A equipe será líder da chave se o Borussia Dortmund não vencer ou caso o time alemão vença, mas fique com saldo de gols inferior. Se Fluminense e Mamelodi Sundowns empatarem: a equipe brasileira está classificada e não depende do outro resultado do grupo, mas ficará em segundo lugar na chave caso o Borussia Dortmund vença o Ulsan.

a equipe brasileira está classificada e não depende do outro resultado do grupo, mas ficará em segundo lugar na chave caso o Borussia Dortmund vença o Ulsan. Se o Fluminense perder para o Mamelodi Sundowns: pode classificar caso o Borussia Dortmund também perca para o Ulsan. Porém, dependerá do saldo de gols para avançar. Mas, se o time alemão empatar ou vencer, o Flu estará eliminado.

Próxima fase