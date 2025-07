Do “não” para Carol a uma noite de estudos: Renato explica como montou o Fluminense que venceu a Inter de Milão

Na última quarta-feira (25), Renato Portaluppi recusou um convite da sua filha Carol para jantar. O motivo: o treinador queria estudar o adversário do Fluminense nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O resultado foi positivo, vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, nesta segunda (30) e vaga nas quartas de final.

Para conseguir surpreender um adversário europeu e com mais dinheiro, Renato mudou o esquema do time e acreditou que seus jogadores eram capazes de executá-lo.

— Estudei bastante. Pensei bastante durante a noite sobre qual formação usar. Na minha cabeça, a melhor formação seria com três zagueiros . Poderíamos acabar com o time deles, que é muito forte e rápido — revelou o treinador, ex-Grêmio, na entrevista coletiva após o jogo.

O placar de 2 a 0 foi construído logo no início da partida, com um gol de Germán Cano. Depois disso, o Fluminense soube segurar a pressão adversária, teve chances de ampliar, e conseguiu o segundo gol no final do segundo tempo, com Hércules.