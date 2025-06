Do banco para a vitória: entenda o fator que está desequilibrando a final da NBA

O grande diferencial da série é o banco de reservas . No basquete, os jogadores que entram ao longo da partida sempre tiveram importância, mas nem sempre são valorizados. A final da NBA serve para reafirmar algo que já deveria ser intrínseco no esporte.

Primeiro jogo

Segundo jogo

O segundo jogo foi do Thunder, que aplicou 123 a 107 . Essa vantagem só foi possível por conta do banco de reservas. Apesar dos 34 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, os reservas fizeram a diferença, marcando 48 pontos contra 35 dos Pacers.

Nesta partida, Alex Caruso, com 20, e Aaron Wiggins, com 18, entraram para a história da NBA. Eles estão entre as cinco duplas saindo do banco de reservas que mais combinaram para pontos em jogos das finais, com 38.