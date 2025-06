Djokovic vence Norrie e avança pela 19ª vez às quartas em Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 6 do mundo, se classificou para as quartas de final de Roland Garros pela 19ª na carreira nesta segunda-feira (2), ao derrotar o britânico Cameron Norrie (N.81).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-2, em duas horas e 15 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Três vezes campeão em Paris, o sérvio de 38 anos vai enfrentar por uma vaga na semifinal o alemão Alexander Zverev (N.3), que horas antes se classificou beneficiado pela desistência por lesão do holandês Tallon Griekspoor (N.35).

Em busca do 25º título de 'Major', Djokovic continua melhorando seus números. Depois de conquistar o 100º título na carreira, no ATP 250 de Genebra, o sérvio somou a 100ª vitória em Roland Garros, tornando-se o segundo jogador a alcançar três dígitos nesse quesito, depois do espanhol Rafael Nadal (112).