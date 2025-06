Djokovic fatura 100ª vitória em Roland Garros e encara Zverev nas quartas de final

Novak Djokovic faturou sua 100ª vitória em Roland Garros nesta segunda-feira. Ainda sem perder sets na edição deste ano, o tricampeão superou o britânico Cameron Norrie por 3 a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2, e avançou às quartas de final. Seu próximo adversário será o alemão Alexander Zverev, atual número três do mundo.

Com o resultado, Djokovic está apenas atrás de Rafael Nadal em número de triunfos no saibro parisiense. O espanhol, dono de incríveis 14 títulos em Roland Garros, soma 112 vitórias, um recorde em qualquer dos quatro torneios de Grand Slam. Na conta geral, envolvendo todos as competições deste nível, o suíço Roger Federer aparece em segundo e terceiro no geral, com 105 vitórias em Wimbledon e 102 no Aberto da Austrália. Djokovic ocupa o quarto posto.

Aos 38 anos, o atleta sérvio se tornou o mais velho a alcançar as quartas de final de Roland Garros desde o húngaro István Gulyás, que tinha 39 anos ao atingir esta fase em 1971. Djokovic avançou às quartas pelo 16º ano consecutivo - soma 19 no geral no torneio francês. No geral, ele é o recordista, com 62 quartas de final no currículo, contra 58 de Federer e 47 de Nadal.

Atual número seis do mundo, Djokovic vem ganhando confiança a cada partida nesta edição de Roland Garros. Contra Norrie, o sérvio apresentou uma de suas melhores performances. Ele anotou 26 bolas vencedoras, contra 22 do rival britânico. E cometeu menos erros não forçados: 28 a 32.

Nas quartas, ele terá pela frente Alexander Zverev, contra o qual tem retrospecto positivo no circuito. Djokovic soma oito vitórias, diante de cinco do alemão. Neste ano, se enfrentaram na semifinal do Aberto da Austrália. O sérvio abandonou ao fim do primeiro set por problemas físicos.

Foi também com uma desistência que Zverev avançou nesta segunda, em Paris. O holandês Tallon Griekspoor abandonou a partida no segundo set, quando o alemão liderava o placar por 6/4 e 3/0.

BIA HADDAD CAI NAS DUPLAS

Mais cedo, Beatriz Haddad Maia se despediu do Grand Slam francês. Após ser eliminada na estreia na chave de duplas, a tenista brasileira caiu nas oitavas de final nas duplas femininas. Ela e a alemã Laura Siegemund foram derrotadas pelas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini pelo placar de 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.