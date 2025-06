Djokovic cogita despedida de Roland Garros após derrota para Sinner na semifinal: "será que conseguirei jogar aqui em 12 meses?"

Dono de 24 títulos de torneios de Grand Slam , ele questionou seu retorno a Roland Garros no próximo ano, quando terá 39 anos. No momento em que deixava a quadra, o sérvio recebeu aplausos de todos os lados da Philippe-Chatrier.

— Quer dizer, esta poderia ter sido a última partida que joguei aqui, então não sei. É por isso que fiquei um pouco mais emocionado até no final. Mas se esta foi a minha despedida de Roland Garros na carreira, foi maravilhoso em termos de atmosfera e do que recebi da torcida— disse Djokovic.

E a partida realmente foi bastante disputada. Ao término do duelo, ele beijou a mão depois da derrota e a colocou no saibro, como se estivesse se despedindo do torneio, onde foi tricampeão. Em seguida, pegou suas sacolas, olhou para as arquibancadas e seguiu em direção ao túnel.