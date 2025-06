Diogo Soares é bronze no Pan-Americano de Ginástica Artística

CBG / Divulgação

O brasileiro Diogo Soares conquistou a medalha de bronze do individual geral do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, que está sendo disputado na Cidade do Panamá.

Atleta olímpico em Paris-2024, o paulista totalizou 78.800 na soma das notas dos seis aparelhos.

Diogo Soares ainda se classificou para as finais do solo, das barras paralelas e do cavalo com alças.

A medalha de ouro foi conquistada pelo canadense Felix Dolci, com 80.150. A prata ficou com o estadunidense Joshua Karnes, com 79.900 de pontuação final.

Leia Mais Glossário da ginástica artística: 20 termos usados na modalidade olímpica

Os demais brasileiros foram Patrick Corrêa (13º) com 73.500; Vitaliy Kondratov (36º) com 59.950; Lucas Bitencourt (44º) com 50.000 e Johnny Oshiro (57º) com 37.400.

Brasileiras fora do pódio

Na disputa do individual geral feminino, Thaís Fidélis terminou em nono lugar. Ela somou 49.467 e ficou uma posição à frente de Gabriela Barbosa, décima com 49.300 na soma dos quatro aparelhos.

As demais brasileiras foram Rebeca Procópio (44ª) com 38.066; Júlia Coutinho (50ª) com 33.300 e Luiza Abel (80ª) com 21.933.

Programação