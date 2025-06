Dificuldade com temperatura e a maldição dos empates no Hard Rock 

No momento em que escrevo este texto, o termômetro marca 87°. Está quente em Miami, mas, não, a cidade não está prestes a ferver. Ocorre que, nos Estados Unidos, a temperatura é medida em Fahrenheit. Em Celsius, são 30,6 °. Zero graus celsius equivale a 32° Fahrenheit.

Maldição dos empates?

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, foi surpreendido na entrevista coletiva pré-jogo deste sábado (28) ao tomar conhecimento, na pergunta de uma repórter nigeriana, que dos seis jogos do Mundial de Clubes disputados no Hard Rock até agora, foram cinco empates . O único time que ganhou em Miami foi justamente o Bayern de Munique, adversário deste domingo (28),, que bateu o Boca Juniors por 2 a 1, no dia 20 de junho.

— Seis jogos aqui até agora? Só um ganhou? Quem foi? O Bayern? Então... _ sorriu Filipe Luís, que, na sequência, elogiou o gramado do Hard Rock e reconheceu que saber jogar no palco da partida é uma vantagem dos alemães.

Proibido espanhol

Ocorre que, no Mundial de Clubes, as perguntas podem ser feitas nos idiomas dos países envolvidos no jogo e no do país-sede. No caso de Flamengo X Bayern, português, alemão e inglês.