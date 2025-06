Dez jogadores de clubes menos conhecidos do Mundial que Grêmio e Inter poderiam observar

Montiel (28) anotou o gol do Pachuca na derrota de 3 a 1 para o Real Madrid. Paul Ellis / AFP

O Mundial de Clubes se encaminha para a disputa das oitavas de final, e Zero Hora fez uma lista de jogadores que se destacaram na fase de grupos.

Confira 10 nomes que atuaram por clubes fora do radar da América do Sul e da Europa e que se destacaram e podem ser observados por Inter e Grêmio.

1) Elías Montiel, Pachuca

O meio-campista de 19 anos havia mostrado sua qualidade diante do futebol brasileiro no Mundial de Clubes do ano passado. Ele foi um dos personagens da goleada de 3 a 0 aplicada pelo Pachuca no Botafogo na semifinal da competição, em dezembro de 2025.

No atual Mundial, o mexicano foi titular e teve boas atuações, apesar das derrotas para Real Madrid e para o RB Salzburg.

2) Federico Redondo, Inter Miami

Redondo é um bom nome do Inter Miami. Megan Briggs / AFP

O jovem volante do time de Messi tem a qualidade no DNA. Filho do ex-volante da seleção argentina e do Real Madrid Fernando Redondo, Federico Redondo mostrou bom desempenho na campanha de classificação do Inter Miami para as oitavas de final.

O jogador de 22 anos foi formado pelo Argentinos Jrs. e está no time estadunidense desde o ano passado.

3) Segovia, Inter Miami

Venezuelano Segovia é volante, mas joga aberto pela esquerda. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Outro jovem sul-americano que desembarcou em Miami para jogar com Messi e Suárez, Segovia é titular da seleção venezuelana, que busca a inédita classificação para a Copa do Mundo.

Volante de origem, o jogador de 22 anos demonstra versatilidade. No Inter Miami, ele tem a função tática de jogar inicialmente aberto pelo lado esquerdo, mas com liberdade para circular por dentro e aparecer como homem surpresa.

4) Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns

Brasileiro Lucas Ribeiro é o principal jogador do Mamelodi. Michael Reaves / AFP

Pouco conhecido do futebol brasileiro, Lucas Ribeiro é o principal jogador do Mamelodi Sundowns, o atual campeão sul-africano e vice da Champions League da África.

O camisa 10 é um meia que pode atuar tanto centralizado como pelo lado do campo. Lucas Ribeiro anotou um gol e deu uma assistência no Mundial. No total da temporada, ele fez 21 gols em 50 jogos. O brasileiro foi responsável ainda por 13 assistências.

5) Estebán Andrada, Monterrey

Andrada já esteve na mira do Grêmio. Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Velho conhecido do futebol brasileiro por ter sido finalista de Libertadores com Lanús e Boca Juniors, Andrada esteve na mira do Grêmio antes da chegada de Marchesín.

O goleiro de 34 anos foi responsável por defesas difíceis que fizeram o Monterrey segurar empates contra os favoritos Inter de Milão e River Plate.

6) Denis Bouanga, Los Angeles FC

Bouanga anotou o gol do Los Angeles no empate com o Flamengo. Patricia de Melo Moreira / AFP

O franco-gabonês de 30 anos é um atacante que tem faro do gol. Apesar da eliminação do Los Angeles, Bouanga deixou boa impressão ao anotar o gol do time dos Estados Unidos no empate com o Flamengo. Ele tem 15 gols em 27 jogos na temporada do time de Los Angeles.

7) Pedro de la Vega, Seattle Sounders FC

Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O argentino de 24 anos tem passagem pelas seleções de base do seu país e defende o Seattle Sounders FC desde o ano passado. Ele foi formado pelo Lanús e passou por uma cirurgia após ruptura do ligamento cruzando anterior do joelho. Recuperado, ele atuou em duas partidas do Mundial de Clubes mostrando boas ações.

8) Jesus Corona, Monterrey

Jesus Corona continua mostrando versatilidade no ataque. Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

De passagem de sucesso pelo Porto, de Portugual, Corona retornou ao seu país em 2023 para defender o Monterrey. O atleta, que se destacou atuando pelos lados do ataque, Jesus Corona continua mostrando versatilidade sendo opção para todas as funções de ataque. Ele marcou dois gols e deu uma assistência no Mundial de Clubes.

9) Wessam Abou Ali, Al-Ahly

Wessam Abou Ali anotou um hat-trick na fase de grupos. Francois Nel / AFP

Principal artilheiro do multicampeão africano Al-Ahly, Wessam Abou Ali anotou um hat-trick no Mundial de Clubes no empate por 4 a 4 com o Porto. Jogador com faro de gol, ele é um centroavante que tem boa capacidade de movimentação. Aos 26 anos, ele ainda tem margem para evolução da carreira.

10) Germán Berterame, Monterrey

Berterame mostrou talento pelo Monterrey. Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Outro jogador mexicano de boa participação no Mundial. Berterame mostrou talento para fazer gol e vencer zagueiros na campanha que levou o Monterrey a avançar para as oitavas de final da competição. O jogador de 26 anos anotou dois gols no torneio.

