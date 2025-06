Destaque do Barcelona, Raphinha é escolhido o melhor jogador da temporada pela LaLiga

Raphinha fez 18 gols na competição. LLUIS GENE / AFP

O atacante Raphinha, um dos pilares do Barcelona em um ano de várias conquistas, foi eleito, nesta sexta-feira (6), o melhor jogador da temporada 2024/2025 pela LaLiga. Na lista de candidatos ao prêmio, o jogador brasileiro deixou para trás nomes de peso como os companheiros de time Lamine Yamal e Robert Lewandowski e também rivais consagrados do Real Madrid como Vini Jr e Kylian Mbappé.

O prêmio veio para coroar o desempenho do avante canhoto. Decisivo, ele anotou 18 gols na competição e ainda foi responsável por nove assistências. E a performance vencedora não se limitou à conquista do Campeonato Espanhol. Ele também deu a volta olímpica pelo time azul e grená ao faturar a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

Em seu site, a LaLiga destacou o bom momento de Raphinha e o colocou como peça fundamental no ano de seguidas conquistas da equipe comandada pelo treinador alemão Hansi Flick.

"O brasileiro se destacou com seu jogo, e seus gols e assistências foram fundamentais para os blaugranas. Raphinha marcou um total de 18 gols nesta temporada e deu nove assistências, destacando-se em todas as partidas que foram cruciais para o título", diz parte do texto no site da LaLiga.