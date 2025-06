Despedida de Calleri e show de Borja: a freguesia recente do São Paulo para o Atlético Nacional

Na ocasião, o Atlético venceu o confronto de ida por 2 a 0, no Morumbi. O atacante Miguel Borja brilhou na partida, anotando os dois gols do jogo. Na volta, nova vitória do Atlético Nacional, dessa vez por 2 a 1. Borja foi outra vez o nome do jogo, com dois gols. Calleri descontou.