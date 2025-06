"Dembélé merece a Bola de Ouro", afirma Deschamps

Para o treinador francês, o troféu de melhor jogador do mundo, entregue anualmente pela revista France Football, "é para toda a temporada e, com o que Ousmane fez, ele merece a Bola de Ouro".

Dembélé conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o PSG e foi eleito o melhor jogador do torneio continental. Com 33 gols e 15 assistências, ele foi o artilheiro da temporada pelo clube da capital francesa, que também faturou três títulos nacionais (Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França).