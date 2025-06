De volta ao São Paulo, Hernán Crespo será apresentado no MorumBis na terça-feira

Campeão paulista em 2021, o técnico argentino Hernán Crespo será apresentado pelo São Paulo na manhã de terça-feira no MorumBis. Crespo volta ao clube para substituir Luis Zubeldía e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Com 12 pontos após 12 rodadas, o São Paulo ocupa a 14ª posição no Brasileiro.

Crespo estava sem clube desde a saída do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em novembro. Em sua primeira passagem pelo São Paulo, ele foi demitido em razão do desempenho ruim no Brasileiro, assim como ocorreu com seu compatriota Zubeldía.