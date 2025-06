De virada, João Fonseca conquista primeira vitória na grama

Fonseca dominou jogo a partir do segundo set. ADRIAN DENNIS / AFP

O tenista brasileiro João Fonseca conseguiu uma importante vitória, nesta segunda-feira (23), em sua estreia no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

Ele venceu o belga Zizou Bergs, 50º do ranking, com parciais de 6/7 (8/10), 6/0 e 6/3 em 2h08min de jogo.

Com o resultado, João se classificou para as oitavas de final do torneio, em que vai enfrentar o estadunidense Taylor Fritz, principal favorito ao título.

De olho em Wimbledon

O torneio é disputado em quadra de grama e é preparatório para Wimbledon, que começa no dia 30.

Esta foi a primeira vitória do carioca de 18 anos nesta superfície. Suas duas atuações anteriores aconteceram no ATP 500 de Halle, na Alemanha, em 2024 e 2025, e ele foi derrotado em ambas.

Número 57 do mundo, Fonseca está ganhando três posições com a vitória desta segunda e se conseguir vencer Fritz, quinto do raking, deverá se aproximar do top 50, seu primeiro grande objetivo da temporada.

Como foi a partida

O jogo na quadra central em Eastbourne começou bastante equilibrado e o primeiro set foi definido no tie-break.

Os dois jogadores não conseguiram aproveitar as poucas chances de quebra de saque que aconteceram. O brasileiro chegou a sacar em desvantagem, quando perdia por 5 a 4, mas se recuperou.

No desempate, Fonseca sacou em 6-4 e acabou desperdiçando a chance de fechar. Depois, ele se salvou em 6-7, virou para 8-7, não conseguiu confirmar a vantagem e acabou superado por 10 a 8, após 66 minutos.

O segundo set foi uma aula de tênis do brasileiro. Sem dar chances ao belga, ele quebrou o saque de Bergs em três oportunidades, perdeu apenas oito pontos na parcial e aplicou um pneu (6/0), com 100% de aproveitamento dos pontos jogados no segundo serviço e apenas dois erros não forçados.

Atordoado, Bergs olhava para seu staff e tentava entender o que estava acontecendo. O brasileiro manteve o ritmo e abriu o terceiro set com uma quebra no segundo game e com o saque fez 3 a 0.

Em um momento de descuido, Fonseca perdeu o saque em 1-3 e viu Bergs se aproximar em 2-3. Porém, o brasileiro não se abateu e quebrou o europeu em 4-2, para fechar o set e o jogo (6/3), com um ace.