De virada, Brasil vence a Ucrânia e se recupera na Liga das Nações de vôlei

Alan comandou a virada brasileira. Maurício Val / FV Imagem/CBV

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou uma importante vitória na Liga das Nações, neste sábado (14), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A equipe de Bernardinho derrotou a então invicta Ucrânia por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 19/25, 14/25, 25/22, 25/23 e 15/10.

Com a vitória diante de 9,1 mil torcedores, a equipe se recuperou da derrota para Cuba. O próximo jogo do Brasil será contra a Eslovênia, no domingo (15), às 10h.

O jogo

Ucraniano Kovalov foi o maior pontuador do jogo. World Volleyball / Divulgação

A Ucrânia pareceu não sentir o desgaste da noite anterior, quando venceu Cuba por 3 a 2, e fez dois sets brilhantes.

Com excelente trabalho de bloqueio e eficiência no saque, os ucranianos forçaram o time brasileiro a cometer diversos erros e venceram as duas parciais (25/19 e 25/14) sem dificuldade.

Bernardinho buscou mudar peças e com o ingresso de Alan no lugar de Darlan a equipe ganhou maior poder de ataque e venceu o terceiro e quarto sets, por 25/22 e 25/23, após longos ralis.

O tie-break foi dominado pelo Brasil após um início equilibrado até o 4 a 4. Com ótima distribuição do levantador Fernando Cachopa, o ponta Henrique Honorato e o oposto Alan conseguiram vencer o forte bloqueio ucraniano. O ponto final (15 a 10) veio em contra-ataque de Alan do fundo da quadra.

Destaques

Judson supera bloqueio ucraniano. Maurício Val / FV Imagem/CBV

Alan foi o grande nome do jogo. Relacionado pela primeira vez, ele brilhou e foi responsável direto pela virada brasileira ao marcar 21 pontos, todos de ataque.

O Brasil ainda contou com 12 pontos do ponteiro Lukas Bergmann e 11 do central Flávio.

Já o time ucraniano, que marcou mais pontos do que o Brasil (105 a 98), foi mais eficiente em todos os fundamentos. Porém, a equipe europeia cometeu mais erros (28 a 21) e nem os 25 pontos do ponteiro Illia Kovalov foram suficientes para evitar a primeira derrota no torneio.