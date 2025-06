De Suárez, de brasileiro em goleada do City e mais: relembre cinco golaços do Mundial de Clubes

Suárez marcou um dos gols mais bonitos da competição até agora. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fase de grupos do Mundial de Clubes terminou nesta quinta-feira (26). No total, 144 gols foram marcados nas 48 partidas da primeira fase, com direito a muitos golaços.

Zero Hora separou cinco deles, para você relembrar a primeira fase do Mundial, e já se preparar para as oitavas de final, que começam neste sábado (28).

Suárez - Inter Miami x Palmeiras

O atacante ex-Grêmio mostrou que ainda tem o faro do gol, mesmo com as limitações físicas. No segundo gol contra o Palmeiras, ele driblou dois marcadores para trás, deixou Bruno Fuchs no chão e bateu de canhota, no ângulo.

Messi - Inter Miami x Porto

Na bola parada, Messi resolveu a vida do Inter Miami. O gol da virada contra o Porto, de falta, foi fundamental para a classificação dos americanos às oitavas de final do Mundial.

Savinho - Manchester City x Juventus

O brasileiro Savinho anotou um golaço para fechar a goleada do City sobre os italianos. Após finalização de Haaland, ele pegou o rebote de fora da área, bateu firme e a bola bateu no travessão antes de entrar.

Merentiel - Boca Juniors x Bayern

O Boca Juniors fez uma campanha vexatória no Mundial de Clubes. A única boa lembrança que vai ficar para o torcedor "xeneize" é o golaço de Merentiel contra os alemães, com direito a uma meia-lua no marcador.

Valverde - Real Madrid x Salzburg

O Real Madrid finalmente apareceu para o Mundial, com sua melhor atuação até o momento. Quem também teve a primeira grande exibição no torneio foi Vini Júnior, que deu passe magistral para o uruguaio anotar o segundo na vitória por 3 a 0 sobre o Salzburg.