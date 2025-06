De Suárez a Danilo Boza: veja os jogadores que atuaram na dupla Gre-Nal e no Interior e que estarão no Mundial de Clubes

Luis Suárez comemora gol contra o Bahia no Brasileirão 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho, não terá nenhum clube gaúcho. No entanto, há 32 jogadores que já passaram pelo Rio Grande do Sul e estarão na disputa do torneio.

Ao todo, 14 times gaúchos já foram a casa de jogadores que estarão nos EUA. Veja quem são os atletas e por onde passaram no Estado antes de tentarem conquistar o mundo.

Leia Mais Mundial de Clubes: Guia Especial destaca o que você precisa saber sobre a competição

Jogadores que passaram pelo Inter

Marcelo Lomba (Palmeiras)

Marcelo Lomba na partida entre Bragantino e Inter, pela última rodada do Brasileirão 2021. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O goleiro teve passagem pelo Inter entre 2016 e 2021, com 212 jogos e 189 gols sofridos pelo Colorado. Depois, Lomba foi contratado pelo Palmeiras, onde vem sendo reserva, mas importante no elenco de Abel Ferreira.

Bruno Fuchs (Palmeiras)

Bruno Fuchs na partida entre Inter e Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão 2019. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Outro ex-Inter no Palmeiras é Bruno Fuchs, que jogou no Rio Grande do Sul entre 2019 e 2020, com 22 partidas disputadas.

Maurício (Palmeiras)

Maurício comemorando gol marcado em partida contra o Aimoré no Gauchão 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O terceiro com passagem pelo Colorado e que foi para o clube paulista é Maurício. De 2020 a 2024, ele defendeu a camisa do Inter, disputando 176 jogos, marcando 25 gols e distribuindo 25 assistências.

John (Botafogo)

John em ação com a camisa do Inter no Brasileirão 2023. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Goleiro do Inter em 2023, com 14 partidas disputadas e 10 gols sofridos, John foi para o Botafogo, onde se tornou titular e importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024.

João Paulo (Seattle Sounders)

O meio-campista teve passagem discreta pelo Inter entre 2010 e 2013. Foram 43 jogos, um gol e sete assistências. O gaúcho de Serafina Corrêa teve passagens por Santa Cruz e Botafogo antes de chegar aos EUA.

Carlos Palacios (Boca Juniors)

Carlos Palacios em ação pelo Inter no Brasileirão 2021. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O atacante chileno defendeu o Inter em 2021 e 2022, mas não deixou saudades. Foram 35 jogos e três assistências. Atualmente, Palacios defende o Boca Juniors.

Léo Ortiz (Flamengo)

Léo Ortiz celebra gol colorado marcado no Gre-Nal do Gauchão 2017. Félix Zucco / Agencia RBS

O zagueiro é peça importante do Flamengo, mas teve passagem curta pelo Inter em 2017, com 31 partidas disputadas.

Fabricio Bustos (River Plate)

Bustos comemora em gol marcado pelo Inter em 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ex-lateral colorado deixou o clube em 2024, após dois anos defendendo o Inter. Bustos disputou 132 jogos, seis gols e 13 assistências. Atualmente, ele é titular no River Plate.

Renê (Fluminense)

Renê em campo com a camisa do Inter em 2024. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Na lateral-esquerda, Renê jogou no Inter entre 2022 e 2024. Ele disputou 123 jogos, marcou dois gols e deu seis assistências. Agora, o lateral defende o Fluminense.

Nonato (Fluminense)

Nonato em gol marcado pelo Inter contra o Cruzeiro em 2019. Marco Favero / Agencia RBS

Entre 2018 e 2021, Nonato jogou pelo Inter, fazendo 91 jogos, sete gols e uma assistência no período. Atualmente, o volante faz parte do elenco do Fluminense.

Erik (Al-Ain)

Erik em um treino do Inter em 2019. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O lateral-esquerdo criado pelo Inter teve apenas uma oportunidade entre os profissionais. Sem espaço, em 2019, Erik foi vendido para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, onde é peça importante da equipe.

Eduardo Bauermann (Pachuca)

Eduardo Bauermann em partida disputada em 2014. Divulgação / Divulgação

O zagueiro passou pelo Colorado entre 2014 e 2017. Foram 16 jogos e um gol marcado. Depois disso, viveu altos e baixo na carreira, e agora está no futebol mexicano.

Jogadores que passaram pelo Grêmio

Pepê (Porto)

Pepê celebra gol pelo Grêmio em 2019. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma das boas revelações da base gremista nos últimos anos, Pepê defendeu a camisa tricolor entre 2017 e 2021, com 144 jogos, 32 gols e 20 assistências. Ele deixou o clube para atuar pelo Porto.

Luis Suárez (Inter Miami)

Luis Suárez celebra gol marcado em Gre-Nal no Brasileirão 2023. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O uruguaio teve passagem de apenas uma temporada pelo Grêmio, mas foi tempo suficiente para entrar na história. Em 2023, Suárez disputou 53 jogos, marcou 26 gols e deu 17 assistências. No ano seguinte, ele foi para o Inter Miami, dos EUA.

Alex Telles (Botafogo)

Alex Telles com a camisa do Grêmio em jogo contra o Corinthians no Brasileirão 2013. Carlos Macedo / Agencia RBS

Revelado pelo Juventude, o lateral-esquerdo disputou 30 jogos e marcou dois gols, entre 2011 e 2012. O desempenho chamou a atenção do Grêmio, clube que Telles defendeu em 2013, com 51 jogos, um gol e quatro assistência. O jogador fez carreira no futebol europeu, passou pela Arábia Saudita e agora defende o Botafogo.

Cuiabano (Botafogo)

Cuiabano em partida da Copa FGF em 2023. Renan Jardim / Grêmio FBPA / Grêmio,Divulgação

Outro lateral-esquerdo que jogou pelo Grêmio e está no Botafogo. Pelo Tricolor, Cuiabano jogou 18 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência entre 2023 e 2024.

Nathan Fernandes (Botafogo)

Nathan Fernandes comemora gol marcado contra o Flamengo no Brasileirão 2023. André Ávila / Agencia RBS

Mais um ex-Grêmio comprado pelo Botafogo. Nathan Fernandes foi revelado pelo Tricolor e jogou pela equipe profissional 48 partidas, marcando quatro gols e distribuindo duas assistências.

Elias Manoel (Botafogo)

Elias Manoel em partida contra a União Frederiquense em 2022. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O quarto da lista que defendeu o Grêmio e foi parar no Botafogo é Elias Manoel. Entre 2021 e 2022, ele defendeu o Tricolor por 39 jogos e marcou nove gols. Antes do clube carioca, o atacante jogou nos EUA.

Marchesín (Boca Juniors)

Marchesín no jogo entre Fluminense e Grêmio, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores de 2024. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Jogador do Grêmio em 2024, com 46 partidas e 48 gols sofridos, Marchesín foi vendido ao Boca Juniors.

Everton Cebolinha (Flamengo)

Everton comemorando gol marcado em vitória gremista diante do Cruzeiro no Brasileirão 2019. João Guilherme / Grêmio Divulgação

Peça importante do Grêmio entre 2014 e 2020, com títulos de Copa do Brasil e Libertadores conquistados, Everton Cebolinha está no Flamengo. Na passagem pelo Tricolor, o atacante fez 274 jogos, 69 gols e 24 assistências.

Miguel Borja (River Plate)

Borja celebra um dos gols marcados em 2021 pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O colombiano atuou no Tricolor em 2021, disputando 20 jogos, marcando cinco gols e três assistências. Desde metade de 2022 está no River Plate.

Thiago Santos (Fluminense)

Volante Thiago Santos em campo pelo Grêmio no Brasileirão 2021. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Foram duas temporadas no Grêmio, entre 2021 e 2023, com 80 partidas, cinco gols e três assistências. Atualmente é peça importante do Fluminense.

Lima (Fluminense)

Lima em partida de Libertadores pelo Grêmio em 2018. Carlos Macedo / Agencia RBS

Outro que está no Fluminense e teve passagem pelo Grêmio. Foram 24 jogos em 2017.

Everaldo (Fluminense)

Everaldo disputando partida pelo Grêmio em 2015. Lucas Uebel / Grêmio

Revelado pelo Tricolor em 2011, o atacante também passou pelo Caxias, por 10 jogos. Em 2014 e 2015 estava no grupo, mas teve poucas oportunidades, tendo feito 17 jogos e apenas um gol.

Jogadores que atuaram por times do Interior

Danilo Boza (Urawa Reds)

Danilo Boza atuando pelo Juventude em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Zagueiro teve passagem de 2022 e 2025 pelo Juventude, antes de ir ao futebol japonês. Boza disputou 113 jogos, marcou seis gols e teve duas assistências.

Thiago Santana (Urawa Reds)

Thiago Santana celebra gol marcado pelo Caxias em 2014. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Outro nome que passou pela Serra e está no Japão. Thiago Santana jogou no Caxias em 2014 e o atacante teve 16 partidas e três gols marcados.

Thiago Silva (Fluminense)

Thiago Silva comemorando gol com a camisa do Juventude, em 2004. Porthus Junior / Agencia RBS

O experiente zagueiro teve as primeiras chances como profissional aqui no Estado. Primeiro, em 2003, pelo RS Futebol, com 25 jogos e dois gols. No ano seguinte, Thiago Silva atuou pelo Juventude, com 30 partidas e três gols. O restante da carreira do defensor é conhecida e vitoriosa.

Keno (Fluminense)

Keno teve uma passagem relâmpago pelo São José, mas gerou grande lucro ao clube. Antônio Melcop / Divulgação,Santa Cruz

A passagem de Keno pelo RS foi curta. Apenas três partidas pelo São José em 2015.

Raul (Botafogo)

Raul em partida entre Caxias e Aimoré no Gauchão 2021. Porthus Junior / Agencia RBS

O goleiro Raul passou por vários clubes do Interior. Entre 2016 e 2019 defendeu o Juventude, mas com poucas aparições (5 jogos e 9 gols sofridos). Em 2021 foi para o Aimoré, com 10 partidas e 14 gols contra. No ano de 2022, ele defendeu o Novo Hamburgo por três jogos e sofreu três gols. Por último, Raul defendeu o São Luiz entre 2023 e 2024, com 24 partidas e 17 gols sofridos.

Erick Farias (Ulsan HD)

Erick Farias jogando pelo Ypiranga em 2023. Enoc Júnior / Ypiranga / Divulgação

A carreira de Erick Farias tem bons anos no RS. Em 2018 atuou pelo Pelotas e pelo Glória, com 29 partidas e cinco gols naquele ano. No Avenida, em 2019/2020, apenas 10 jogos. Depois, duas passagens pelo Ypiranda, totalizando 62 partidas e 21 gols.

Por fim, de 2023 e 2025, Erick Farias defendeu o Juventude e se destacou, com 79 jogos, 13 gols e 8 assistências. Atualmente no Ulsan, ele está brilhando na Coreia do Sul, com 15 partidas e nove gols.

Juninho (Flamengo)

Juninho em campo pelo Brasil em partida contra o Caxias, em 2017. Carlos Insaurriaga / GEP

Parte do elenco do Flamengo, Juninho teve oportunidade no Brasil-Pel em 2017, com 28 jogos, dois gols e uma assistência.

Rodrigo Rodrigues (Espérance)

Rodrigo Rodrigues comemorando gol contra o Avaí no Brasileirão Série B 2023. Gabriel Tadiotto / E.C. Juventude / Divulgação

Em 2023, o atacante jogou pelo Juventude, com 32 partidas, 12 gols e três assistências. Após nove meses na Serra, ele foi parar na Tunísia, onde defende o Espérance.