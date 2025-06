De la Cruz pode ficar fora do Mundial de Clubes e Léo Pereira vê Fla pronto: 'Partiu Orlando'

O técnico Filipe Luís recebeu uma notícia preocupante para o decorrer do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em tratamento para se recuperar de uma entorse no joelho esquerdo, o meio-campista uruguaio De la Cruz foi submetido a exames de imagens em um hospital. Monitorado pelo departamento médico, o atleta continua reclamando de dores e já corre risco de não atuar na competição.

Ele chegou a participar dos treinamentos de quarta e quinta-feira, mas o local apresentou inchaço. Como o quadro clínico não evoluiu, a sua presença para o duelo contra o Los Angeles corre o risco de não acontecer. Em um torneio de tiro curto, já se cogita a possibilidade de preservar o atleta para o restante da temporada.

O problema do apoiador não é recente. Ele se machucou no clássico com o Botafogo, no dia 18 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Um fator complicador neste caso é que De la Cruz já passou por quatro cirurgias (três no joelho direito e uma no esquerdo).

Como o recém-contratado Jorginho estreou bem e vem tomando conta do setor de meio-campo, a ausência do atleta uruguaio não vem sendo sentida. Outra opção para atuar como volante no elenco é Allan. Diante do Espérance, ele entrou em campo no decorrer do confronto em que o Flamengo venceu os tunisianos por 2 a 0 na primeira rodada desta fase de grupos.

Um dos destaques da vitória sobre o Chelsea por 3 a 1 na última sexta-feira, o zagueiro Léo Pereira mais uma vez deve ser compor a zaga flamenguista. Nas redes oficiais do time carioca, o camisa 4 comentou sobre o momento do time, que se classificou por antecipação para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.