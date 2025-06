De Grohe a Weverton, preparador gaúcho ex-Grêmio vai para seu quarto Mundial: "Representar o Rio Grande"

Rogerião durante treino do Palmeiras nos Estados Unidos. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

Disputar Mundiais tornou-se algo recorrente na vida do gaúcho Rogério Godoy, o Rogerião, que há cinco anos é o preparador de goleiros do Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil 2016 e da Copa Libertadores 2017 pelo Grêmio, o porto-alegrense de 54 anos inicia a partir deste domingo (15), contra o Porto-POR, em Nova Jersey, mais uma saga internacional, o novo Mundial de Clubes. E promete representar o Rio Grande do Sul na competição

Considerando os certames disputados anualmente no formato anterior, este será o quarto Mundial na carreira de Rogerião. Em entrevista a Zero Hora, o preparador afirmou que o primeiro, em 2017, pelo Tricolor, e a experiência de trabalhar com Marcelo Grohe o ajudaram a se qualificar para a etapa seguinte no Palmeiras, onde já ganhou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirões (2022 e 2023) e uma Copa do Brasil (2020).

— As recordações que eu tenho são as mais positivas possíveis. Comecei nas categorias de base do Grêmio, cheguei ao profissional e conquistamos feitos marcantes. Ser campeão da Libertadores e disputar um Mundial contra um Real Madrid que muitos consideram um dos melhores da história foi especial. A gente chegou muito feliz e confiante — relembra.

O preparador destaca a importância de Marcelo Grohe para aquela campanha e para a sua própria carreira.

Rogerião durante treino do Palmeiras nos Estados Unidos. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

— O Marcelo é um goleiro extremamente dedicado, foi uma das principais peças para chegarmos ao Mundial. Tudo o que a gente construiu naquele período contribuiu para minha trajetória e para o que venho vivendo hoje no Palmeiras. As experiências são passos dados adiante. Tudo agrega na minha condição como preparador, para dar o meu melhor e contribuir com goleiros de altíssimo nível.

Rogerião durante passagem pelo Grêmio. TXT / Divulgação

Orgulho

Natural de Porto Alegre, Rogerião se diz orgulhoso por representar o Rio Grande do Sul em mais uma edição do Mundial de Clubes.

— Me considero um representante gaúcho no Mundial. Sei que todas aquelas pessoas que têm carinho por mim vão estar torcendo pela minha figura. Quando o Palmeiras entrar em campo, sei que meus amigos e quem gosta de mim vai estar torcendo por uma grande campanha.

Weverton

Desde 2020, o goleiro número 1 de Rogerião não é mais Marcelo Grohe e sim Weverton, seu goleiro titular em todos os títulos. A meta agora, a partir do Mundial de Clubes, é reconduzir o arqueiro à Seleção Brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti.

— Acho que esse é o grande momento do Weverton. A performance dele no Brasileirão e na Libertadores tem sido muito alta. Nosso papel é contribuir com o Palmeiras da melhor forma. E, quem sabe, uma volta à seleção possa acontecer naturalmente, dependendo do que ele demonstrar em campo — finalizou.

Fique ligado