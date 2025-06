De fora, mas com história: relembre os 14 jogos da dupla Gre-Nal contra europeus da Copa do Mundo de Clubes

Grêmio e Real Madrid fizeram a final do Mundial de Clubes 2017. Giuseppe Cacace / AFP

A Dupla Gre-Nal está fora do Mundial de Clubes por não ter vencido nenhuma das últimas quatro Libertadores (2021 a 2024), nem ter obtido as duas melhores posições do ranking da Conmebol. O futebol do RS pode, pelo menos, se orgulhar de já ter enfrentado, e de ter se dado bem, na maioria das vezes, contra seis times da Europa que vão jogar o torneio nos Estados Unidos a partir de sábado, 14 de junho.

Leia Mais Mundial de Clubes: Guia Especial destaca o que você precisa saber sobre a competição

Além dos vários confrontos contra os quatro brasileiros (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras), de partidas contra os argentinos River e Boca, e com o mexicano, Pachuca, são 14 jogos contra Atlético de Madrid (ESP), Bayern de Munique (ALE), Benfica (POR), Internazionale de Milão (ITÁ), Manchester City (ING) e Real Madrid (ESP).

Foram sete vitórias da Dupla, três empates e quatro derrotas, chegando a um aproveitamento de 57,1%.

Leia Mais Quem são os campeões do mundo com seleções que estarão no Mundial de Clubes em 2025

Inter X Europeus do Mundial

Atlético de Madrid (ESP)

Um jogo - um empate em 1x1

Data: 24/8/1980

Local: Casablanca, Marrocos

Torneio Mohamed V

Inter e Atlético fizeram a final do torneio que homenageava o rei marroquino que governou o país entre 1957 e 1961. No tempo normal, empate em 1 a 1, gols de Jones (I) e Cano (A). Nos pênaltis, vitória espanhola por 5 a 4. O técnico Ênio Andrade escalou: Gasperín; Beretta, André Luís, Mauro Pastor e Cláudio Mineiro; Vander (Carlos Alberto), Jair (Valzinho) e Cléo Hickmann; Toninho, Jones e Silvinho.

Bayern de Munique (ALE)

Um jogo - uma derrota - 0x4

Data: 15/5/1982

Local: La Coruña, Espanha

Torneio Teresa Herrera

Inter e Bayern perderam as semifinais, para Barcelona e Dínamo de Kiev, respectivamente, e tiveram de disputar o terceiro lugar do torneio. Os alemães golearam por 4 a 0, gols de Hoennes (2), Del Haye e Pfluger. O técnico Ernesto Guedes escalou: Benítez; Edevaldo, Mauro Pastor, Mauro Galvão e André Luiz; Ademir Kaefer, Cléo e Andrezinho (Muller); Paulo César Maringá, Fernando (Geraldão) (Joãozinho) e Silvinho.

Benfica (POR)

Um jogo - uma vitória - 2x1

Data: 6/4/1969

Local: Porto Alegre, Brasil

Amistoso

Confronto que marcou a inauguração do Beira-Rio. Claudiomiro fez o primeiro gol do estádio e Gilson Porto ampliou. No segundo tempo, Eusébio descontou. O técnico Daltro Menezes escalou: Gainete; Laurício, Scala, Pontes e Sadi; Tovar e Dorinho; Valdomiro (Urruzmendi), Bráulio (Sérgio), Claudiomiro e Gilson Porto.

Internazionale (ITÁ)

Um jogo - uma vitória - 2x1

Data: 7/1/2008

Local: Dubai, Emirados A. Unidos

Copa Dubai

O torneio foi de pré-temporada reunindo além do Inter, o Ajax, da Holanda, o Stuttgart, da Alemanha, e a Inter, de Milão. Os gaúchos passaram pelos alemães na semifinal (1x0 gol de Alex) e derrotaram os italianos na decisão por 2x1, gols de Fernandão e Nilmar. Jiménez descontou. Abel Braga escalou: Renan; Sidnei, Orozco e Marcão; Wellington Monteiro (Jonas), Maycon, Magrão (Danny Morais), Alex (Ramón) e Guiñazu; Fernandão e Nilmar (Iarley).

Manchester City (ING)

Um jogo - uma vitória - 3x1

Data: 25/8/1982

Local: Barcelona, Espanha

Troféu Joan Gamper

André Luiz com o Troféu Joan Gamper em 1982 Valdir Friolin / Agencia RBS

Até hoje, o Inter é o único time não-europeu a vencer o Troféu Joan Gamper. E foi justamente em 1982, quando passou pelo Barcelona, nos pênaltis, na semifinal, e pelo Manchester City, na decisão. Ernesto Guedes era o técnico colorado no torneio. A vitória veio com gols de Edevaldo, Paulo César Maringá e Fernando. McDonald descontou para os ingleses. A escalação dos gaúchos teve: Benítez; Edevaldo, Mauro Pastor, Mauro Galvão e André Luiz; Ademir Kaefer, Müller (Joãozinho), Ruben Paz e Cléo Hickmann (Sílvio); Paulo César Maringá (Fernando) e Silvinho.

Grêmio X Europeus do Mundial

Atlético de Madrid (ESP)

Um jogo - uma derrota - 0x2

Data: 28/8/1985

Local: Madrid, Espanha

Troféu Villa de Madrid

Em jogo único, o Grêmio, de Rubens Minelli, foi derrotado pelo dono da casa por 2 a 0, gols de Marina e Da Silva.

Bayern de Munique (ALE)

Dois jogos - duas vitórias - 1x0 e 2x1

Datas: 15/8/1984 e 4/8/1985

Locais: Augsburgo, Alemanha; e Rotterdam, Holanda

Amistoso e Torneio de Rotterdam

Amistoso

Em agosto de 1984, o Bayern se preparava para o início da temporada e recebeu o Grêmio para um amistoso em Augsburgo, na Baviera. Os gaúchos venceram por 1 a 0, gol de Bonamigo. O técnico era Carlos Froner, que escalou: João Marcos, Raul, Baidek, De León e Paulo César Magalhães; China (Luis Eduardo), Osvaldo e Luis Carlos Martins; Renato Portaluppi, Guilherme Macuglia (Bonamigo) e Tarciso (Valdo).

Torneio de Rotterdam

No ano seguinte, iniciando uma excursão pela Europa, o Grêmio foi a Holanda jogar um torneio contra Feyenoord (HOL), Honvéd (HUN) e Bayern de Munique (ALE). Depois de passar na semifinal pelos donos da casa (2x1), os gaúchos encararam os alemães na decisão e venceram pelo mesmo placar, gols de Osvaldo e Augenthaler, contra. Rummenigge descontou. Rubens Minelli escalou: Mazaropi, Raul, Baidek, Luis Eduardo e Casemiro; Bonamigo, China e Osvaldo; Renato Portaluppi, Caio Jr. e Valdo.

Benfica (POR)

Quatro jogos - duas vitórias e dois empates - 2x1, 2x1, 2x2 e 1x1

Datas: 8/4/1969, 29/7/1987, 11/8/1988 e 3/8/2002

Locais: Porto Alegre, Brasil; Berna, Suíça; e Lisboa, Portugal (duas vezes)

Amistosos e Torneio de Berna

Amistoso

No festival de inauguração do Estádio Beira-Rio, o Grêmio enfrentou o Benfica dois dias depois dos portugueses perderem para o Inter. O placar, de virada, foi o mesmo a favor dos gaúchos novamente, gols de Hélio Pires e Alcindo. Eusébio descontou. O treinador Sérgio Moacir Torres escalou: Alberto, Espinosa, Ary Ercílio, Áureo e Renato Silva; Jadir e Sérgio Lopes; Hélio Pires, Joãozinho (Tupãzinho), Alcindo e Volmir (Loivo).

Torneio de Berna

18 anos depois, os times voltaram a se encontrar na Suíça, no Torneio de Berna. O Grêmio venceu a semifinal contra o Benfica com dois gols de Lima. Carlos Manuel diminuiu. O técnico era Luiz Felipe Scolari que usou: Mazaropi, Alfinete, Astengo, Luis Eduardo e Casemiro; China, Cristóvão e Bonamigo; Fernando (Cuca), Lima e Jorge Veras (João Antônio).

Amistoso

No ano seguinte, novo amistoso entre Benfica e Grêmio, desta vez na luxuosa casa dos portugueses, em Lisboa. O Estádio da Luz recebeu 30 mil torcedores para verem um empate em 2 a 2. O brasileiro Mozer e o sueco Magnusson marcaram para o Benfica enquanto Jorginho fez os dois gols gremistas. O time gaúcho, treinado por Otacílio Gonçalves da Silva Jr. jogou com Gomes (Mazaropi), Alfinete, Henrique, Luis Eduardo e Airton; Bonamigo, Cuca (Serginho) e Cristóvão; Jorginho, Zé Roberto e Assis.

Amistoso

O último encontro já foi neste século. Pouco depois do penta do Brasil no Japão, o Grêmio voltou a fazer um amistoso com o Benfica em Lisboa. A partida terminou empatada em 1 a 1, gols de Zahovic (B) e Luís Mário (G). O técnico era Tite que escalou: Danrlei, Roger, Claudiomiro, Pedrinho, Anderson Polga, Tinga (Adriano), Fábio Baiano, Rodrigo Fabri, Luís Mário (César) e Grafite (Elton).

Real Madrid (ESP)

Dois jogos - duas derrotas - 1x4 e 0x1

Datas: 24/5/1961 e 16/12/2017

Locais: Estrasburgo, França; e Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Amistoso e Mundial de Clubes

Amistoso

Foi a primeira excursão à Europa na história do Grêmio. O tricolor fez 24 jogos num período de quase três meses. Venceu 12 partidas, empatou quatro e perdeu oito. Entre as derrotas, uma de 4 a 1 para o poderoso Real Madrid, em Estrasburgo, na França. Os gols "Merengue" foram marcados por Puskas (2), Del Sol e Mateos. Cardoso descontou. O técnico Oswaldo Rolla, o Foguinho, escalou: Henrique, Altemir, Airton, Ortunho e Ênio Rodrigues; Elton e Milton Kuelle; Cardoso, Marino, Gessy e Vieira.

Mundial de Clubes

56 anos depois eles voltaram a se enfrentar valendo o título Mundial de Clubes da Fifa. Em Abu Dhabi, os gaúchos perderam por 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo, cobrando falta. Renato Portaluppi era o treinador e escalou: Marcelo Grohe, Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Jaílson, Michel (Maicon) e Ramiro (Everton Cebolinha); Luan, Barrios (Jael) e Fernandinho.

Dupla Gre-Nal X Outros times do Mundial

Inter x Botafogo - 83 partidas

30 vitórias, 27 empates e 26 derrotas

Inter x Flamengo - 107 partidas

38 vitórias, 32 empates e 37 derrotas

Inter x Fluminense em 2025 Lucas Mercon / Fluminense,Divulgaçãpo

Inter x Fluminense - 96 partidas

36 vitórias, 28 empates e 32 derrotas

Inter x Palmeiras - 104 partidas

41 vitórias, 27 empates e 36 derrotas

Inter x Boca Juniors - 10 partidas

5 vitórias, um empate e 4 derrotas

Inter x Pachuca - duas partidas

Uma vitória e uma derrota

Inter x River Plate - 6 partidas

Uma vitória, 3 empates e duas derrotas

Inter, de Renê, contra o River Plate em 2023 JUAN MABROMATA / AFP

Grêmio x Botafogo - 75 partidas

30 vitórias, 21 empates e 24 derrotas

Grêmio x Flamengo - 125 partidas

42 vitórias, 39 empates e 44 derrotas

Grêmio x Fluminense - 92 partidas

43 vitórias, 22 empates e 27 derrotas

Grêmio, de Cebolinha, contra o Palmeiras em 2019 Lucas Uebel / Grêmio FBPA / Grêmio FBPA

Grêmio x Palmeiras - 107 partidas

22 vitórias, 38 empates e 47 derrotas

Grêmio x Boca Juniors - 8 partidas

Duas vitórias, um empates e 5 derrotas

Grêmio x Pachuca - uma partida

Uma vitória

Grêmio x River Plate - 19 partidas

10 vitórias, 2 empates e 7 derrotas

Grêmio, de Jael, contra o River em 2018 Lucas Uebel / Grêmio