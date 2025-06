Muriel e Alisson foram formados na base do Inter.

Multicampeão pelo Liverpool e titular da Seleção Brasileira, o goleiro Alisson escolheu um programa pouco comum para aproveitar a noite desta segunda-feira (16). Ele foi ao Estádio dos Aflitos acompanhar a partida entre Náutico e Maringá , pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Alisson foi acompanhar o irmão e também ex-goleiro do Inter, Muriel , que é titular e capitão da equipe pernambucana. O Náutico venceu os paranaenses por 2 a 1 e se aproximou do G-8, o grupo que avança à próxima fase.

Antes da bola rolar, Alisson conversou com o ex-jogador Kuki, ídolo da equipe da casa, e recebeu uma camiseta do Náutico, que foi entregue pelo irmão.

O goleiro da Seleção estava acompanhado da família, no estádio. Inclusive, os filhos de Alisson entraram em campo com o tio Muriel .

De férias após o fim da temporada europeia, Alisson terá um documentário produzido pelo Liverpool a ser lançado nos próximos dias. A produção conta com a participação de ídolos do Inter e companheiros do jogador.