Jon Jones é um dos maiores nomes da história do UFC.

Um dos maiores — senão o maior — lutador da história do UFC pendurou as luvas. Campeão dos pesos-pesados, que também já teve o título dos meio-pesados, Jon "Bones" Jones se aposentou , aos 37 anos.

Ao menos foi o que anunciou Dana White, CEO da principal organização de MMA do mundo, em entrevista coletiva neste sábado (21), após evento no Azerbaijão. Ele confirmou também que o inglês Tom Aspinall é o novo detentor do título dos pesos-pesados.