Cultura, horário dos jogos e medo de deportação: americano fã de futebol explica falta de interesse no Mundial de Clubes

O consultor de marketing Oren Lefkowitz, 33 anos, é um norte-americano raro. Mesmo sem raízes latino-americanas, ele é fã de futebol. O da bola redonda mesmo, não a oval.

Tanto que viajou 155 quilômetros de Baltimore, onde mora, até a Filadélfia para assistir à derrota do seu time, o Chelsea, por 3 a 1 para o Flamengo.

— Odeio basquete, beisebol e football (como os americanos chamam o futebol americano). Sou fã mesmo é de soccer (como eles chamam o futebol). Assisto toda a semana aos jogos da Premier League. Por isso, fiz questão de vir torcer pelo meu Chelsea — contou Oren para a Zero Hora antes da partida.

Encontrar um americano assim é tão difícil que o repórter que assina esta matéria decidiu fazer uma entrevista com o torcedor para entender melhor por que há tanto desinteresse em relação ao Mundial de Clubes e quais as perspectivas para a Copa do Mundo 2026.

Nas imediações do estádio Lincoln Field, na Filadélfia, Oren explicou que o futebol está crescendo no país, sobretudo a partir da chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, garantiu que o povo americano irá "abraçar" a Copa do Mundo no ano que vem e apontou diversas razões para a falta de interesse dos americano no Mundial de Clubes.

Entre elas estão: a cultura do país, a falta de divulgação na imprensa local, os horários dos jogos e até mesmo o medo da fiscalização sobre os imigrantes, que está sendo intensificada no segundo mandato do presidente Donald Trump.

Afinal, antes do início do Mundial de Clubes, circularam no país rumores de que oficiais da Immigration and Customs Enforcement (ICE — o Serviço de Imigração e Fiscalização Alfandegária, em português) estariam presentes nos estádios durante o Mundial de Clubes em busca de imigrantes em situação irregular.

Você vê perspectivas de o futebol crescer nos Estados Unidos?

O futebol está definitivamente crescendo. A chegada de superestrelas, como o Messi, ajudou muito a aumentar o interesse. Hoje já há muito mais fãs de futebol do que há 10 anos.

Mas então por que há tanto desinteresse do povo local no Mundial de Clubes?

As pessoas aqui não estão tão empolgadas porque é um torneio novo. A maioria nunca nem ouviu falar da competição. Não é o nosso esporte principal. Se fosse a Copa do Mundo de Futebol Americano, talvez fosse diferente.

Com as batidas migratórias promovidas pelo governo, até cidadãos legais ficaram com medo. OREN LEFKOWITZ Sobre um dos motivos para o baixo público nos jogos.

Além disso, os jogos acontecem no meio do dia, durante a semana. Meus amigos queriam vir, mas estão trabalhando. Eu tenho meu próprio negócio, então posso vir quando quiser, mas nem todo mundo tem essa liberdade. E, além disso, os protestos e a agitação política na semana passada deixaram algumas pessoas assustadas.

Mas qual a relação entre esses protestos e a falta de interesse no Mundial?

Muitos torcedores de futebol aqui são de origem hispânica e, com as batidas migratórias promovidas pelo governo, até cidadãos legais ficaram com medo. Mesmo que saibam que não estão fazendo nada de errado, preferem evitar incômodos. E eu entendo totalmente. A situação política é ruim para todo mundo, até para quem não é alvo direto. Mas espero que melhore.

Você de refere ao medo da presença de agentes da ICE nos estádios?

Sim, há esse medo em algumas pessoas. Mas, sinceramente, acho que o principal motivo para os jogos não estarem lotados é que as pessoas simplesmente não conhecem o torneio.

Tenho certeza de que, no ano que vem, os estádios estarão lotados e todos os ingressos serão vendidos. OREN LEFKOWITZ Sobre a expectativa para a Copa do Mundo de 2026.

Você vê uma perspectiva de, na Copa do Mundo, a população "abraçar" mais a competição.

Isso vai acontecer, sem dúvidas. Nós (americanos) sempre nos unimos na Copa do Mundo. Tenho certeza de que, no ano que vem, os estádios estarão lotados e todos os ingressos serão vendidos. O povo americano vai abraçar o torneio. Isso eu prometo. As pessoas acompanham mais a seleção do que os times (de futebol). E temos uma grande seleção. Provavelmente é a melhor que já tivemos. Antonee Robinson é um dos melhores da Premier League, o Christian Pulisic está indo muito bem na Itália. Temos um time jovem e empolgante, e um ótimo treinador, o Mauricio Pochettino. O futuro é promissor. Estamos muito animados.