Cruzeiro tem dívidas de R$ 33 milhões com ex-jogador do Grêmio; entenda

Marcelo Moreno esteve vinculado ao Grêmio entre 2012 e 2015. Divulgação / Conmebol

Ídolo do Cruzeiro e com passagem pelo Grêmio, o ex-atacante Marcelo Moreno revelou que emprestou dinheiro para o clube mineiro em 2020, quando atuava pela equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, ele teria feito um empréstimo em um banco para ajudar o clube.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Moreno revelou que passou a ser pago após a compra do Cruzeiro por parte do empresário Pedro Lourenço.

— Até oro todos os dias, porque o Pedrinho comprou o Cruzeiro. Um cara que tem uma paixão pelo clube, como o Pedrinho vai ser difícil existir outro. A primeira coisa que ele fez foi acertar minha situação. Obviamente, ainda não recebi todo o meu pagamento, estou recebendo. O Cruzeiro e o Pedrinho estão me pagando por mês - disse o ex-jogador.

Ao ge.globo, o boliviano admitiu que recebe uma quantia mensal e que não existem atrasos no pagamento. Ainda, ele acredita que o valor total será pago em torno de três anos.

Empréstimo no banco

Recentemente, Marcelo Moreno admitiu que o dinheiro emprestado ao Cruzeiro foi oriundo de um empréstimo realizado em seu nome com um banco. Segundo o jogador, ele mesmo teria quitado o valor.

— Ninguém sabia. Eu nunca falei para ninguém que tinha feito um empréstimo no banco para ajudar o Cruzeiro em seu pior momento. Tive que arcar depois desses três anos com o valor total do empréstimo, de R$ 22 milhões. Acertei com o meu banco. A dívida do Cruzeiro continuou — afirmou o ex-atacante.

Leia Mais O motivo que trava a contratação de Caíque pelo Grêmio

Moreno elogiou novamente a conduta do novo dono do clube, Pedro Lourenço. De acordo com ele, o empresário o contatou para garantir que iria arcar com a dívida.

— Ele falou que não iria me deixar ficar com essa dívida, e está acertando. Está indo pelo caminho que deve ser — garantiu Moreno.

Segundo o ge.globo, Marcelo Moreno terá de receber R$ 33 milhões, que seria o valor do empréstimo acumulado à outras dívidas.

Passagem pelo Cruzeiro

Em três passagens pelo time mineiro, Marcelo Moreno é o estrangeiro com mais gols pela equipe mineira. Em 147 partidas, balançou as redes 54 vezes.