Cruzeiro empata com Vitória em campo encharcado e perde chance de ser o líder do Brasileirão

Com Flamengo e Palmeiras no Mundial de Clubes, o Cruzeiro perdeu a chance de se isolar na liderança do Brasileirão. Em um dos jogos que movimentaram a noite desta quinta-feira, visitou e acabou ficando no empate sem gols com o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), em jogo prejudicado pelo campo encharcado pela forte chuva.

O resultado saiu barato para o time mineiro que atuou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Eduardo recebeu o cartão vermelho direto após entrada dura em Janderson, que acabou sofrendo uma grave lesão no tornozelo.

Com isso, o Cruzeiro empatou em pontos com o líder Flamengo, ambos com 24, mas fica atrás nos critérios de desempate, além de ter um jogo a mais em relação ao adversário. O Vitória, por sua vez, chegou ao quarto jogo sem vitória e continua sua luta contra o rebaixamento. Agora, as duas equipes ficarão sem entrar em campo por cerca de um mês por conta da pausa para o Mundial.

A forte chuva que caiu na capital baiana durante todo o dia castigou o gramado, que ficou bastante pesado. Com isso, as equipes acabaram abusando das bolas aéreas. Mas, a primeira chance clara de gol foi sair apenas aos 40 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Villalba soltou o pé, mas acabou acertando o travessão de Lucas Arcanjo, quase abrindo o placar para o Cruzeiro.

Minutos depois as coisas se complicaram para o Cruzeiro após a expulsão de Eduardo por uma falta dura em Janderson, que teve uma fratura no tornozelo direito e acabou precisando deixar o estádio de ambulância.

Mesmo com um a menos, o Cruzeiro seguiu superior ao Vitória e nos acréscimos, Kaio Jorge arrancou em velocidade e bateu de canhota, mas mandou para fora.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu truncado por conta do gramado encharcado. Mesmo assim, o Cruzeiro seguiu em cima. Aos cinco minutos, Matheus Pereira cobrou falta com estilo, mas acabou chutando por cima do gol. Já aos 12, Bolasie, que havia acabado de entrar, ganhou na corrida e bateu rasteiro, mas parou em boa defesa de Lucas Arcanjo.

Do outro lado, mesmo em vantagem numérica, o Vitória não conseguia responder à altura e via o Cruzeiro acumulando chances. Aos 40, em mais uma cobrança de falta, Marquinhos soltou a bomba e a bola saiu tirando tinta da trave na última oportunidade da partida.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 CRUZEIRO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Zé Marcos e Jamerson (Maykon); Ronald (Willian Oliveira), Baralhas e Matheuzinho; Lucas Braga (Carlinhos), Osvaldo (Gustavo Mosquito) e Renato Kyazer (Léo Pereira). Técnico: Thiago Carpino.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Wanderson e Matheus Pereira (Marquinhos); Eduardo e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos (Vitória) e Lucas Romero e Matheus Pereira (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Eduardo (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 160.659,00.

PÚBLICO - 6.264 total.