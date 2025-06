Cruzeiro adquire direitos do atacante Marquinhos e renova com volante Lucas Romero até 2027

Depois de começar 2025 com frustrantes resultados no Campeonato Mineiro e na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro ganhou embalo no Brasileirão e entrou de vez na briga pelo título. Para dar tranquilidade ao elenco, a diretoria fechou a contratação em definitivo do atacante Marquinhos e renovou com o meio-campista Lucas Romero.