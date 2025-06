CR7 pousou com dirigente do clube saudita para anunciar a renovação.

O Al-Nassr anunciou nesta quinta-feira (26) a renovação do contrato do astro português Cristiano Ronaldo. O camisa 7 da equipe saudita ficará na Arábia até 2027.

Conforme a imprensa internacional, o salário do capitão do Al-Nassr será de cerca de € 200 milhões (R$ 1,25 bilhão na cotação atual) , incluindo ganhos comerciais relacionados aos direitos de imagem.

Além do salário, o atacante teria feito alguns pedidos para permanecer. O português poderá opinar em decisões do clube, principalmente em contratações.

Companheiro de CR7 no Real, Casemiro, atualmente no Manchester United, teria sido um dos outros pedidos do astro do futebol.