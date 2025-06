Cristiano Ronaldo praticamente descarta jogar Mundial de Clubes: 'Não se pode estar em todas'

Com a renovação emperrada com seu atual clube, o Al Nassr, Cristiano Ronaldo foi procurado por várias equipes que disputarão o Mundial de Clubes, a partir da próxima semana, nos Estados Unidos, mas não se animou com as propostas. O atacante de 40 anos disse, neste sábado, que praticamente bateu o martelo sobre a questão: "Não se pode estar em todas".