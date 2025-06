Cristiano Ronaldo põe fim ao mistério e define futuro após título com Portugal

CR7 foi bicampeão da Liga das Nacões com Portugal. Tobias SCHWARZ / AFP

O enigma chegou ao fim. Quando veiculou uma postagem ao final do campeonato saudita, indicando que "este ciclo se encerrou", Cristiano Ronaldo despertou o interesse no mercado de transferências, que interpretou a publicação como um adeus ao Al-Nassr.

Duas semanas mais tarde, após especulações que chegaram a cogitar uma possível participação na Copa do Mundo de Clubes, CR7 dissipou todas as dúvidas, declarando sua continuidade no time da Arábia Saudita.

— Meu futuro? Nada se alterará. Al-Nassr, sim — declarou o astro após o título da Liga das Nações por Portugal.

Proposta argentina

Antes decisão contra a Espanha, no domingo (8), em Munique, Cristiano Ronaldo revelou ter recebido ao menos uma proposta para disputar o Mundial de Clubes, oriunda de um time argentino, sem especificar se seria do River Plate ou do Boca Juniors.

Enquanto o suspense sobre seu destino perdurava, até mesmo o Brasil foi ventilado como um possível destino para o atacante de 40 anos, visto que quatro clubes do país (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras) estarão presentes na competição da Fifa.

Cristiano Ronaldo integra o elenco do Al-Nassr desde 2023, contudo, ainda não obteve a conquista do campeonato saudita. Nesta temporada, a equipe de Riade finalizou na terceira posição.

A única glória erguida pelo atacante no Al-Nassr foi a Copa dos Campeões Árabes, um certame regional de menor relevância, em 2023.

Além de estar com Portugal na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo busca alcançar a meta de mil gols na carreira. Com o marcado na final contra a Espanha, o craque português chegou a 938 gols em 1281 jogos na carreira, o que resulta em uma média de 0,73 tentos por partida