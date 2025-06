Cristiano Ronaldo faz suspense sobre Copa do Mundo de 2026 e vibra com título: “Orgulho imenso”

O craque de 40 anos anotou o segundo gol no empate por 2 a 2 no tempo normal. Ao final, depois de sofrer vendo os colegas nas penalidades, destacou seu orgulho de ser o capitão da equipe portuguesa.

— Somos uma seleção, somos um povo. Nosso povo é pequeno, mas tem uma ambição enorme. Vivi em muitos países, joguei em muitos clubes, e por isso estou muito orgulhoso do que conquistamos, ser capitão desta geração é um orgulho imenso — afirmou Cristiano Ronaldo, que pode disputar no ano que vem sua sexta Copa do Mundo.