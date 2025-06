Cristiano Ronaldo confirma que não jogará a Copa do Mundo de Clubes

O astro português Cristiano Ronaldo admitiu neste sábado (7) que recebeu propostas de equipes que vão participar da Copa do Muno de Clubes da Fifa (14 de junho - 13 de julho), mas não aceitou nenhuma e afirmou que não vai disputar o torneio.

No final de maio, o jogador de 40 anos anunciou nas suas redes sociais que havia encerrado seu "capítulo" no Al-Nassr da Arábia Saudita, onde chegou no início de 2023, sem dar pistas sobre qual seria seu próximo passo.