Cria do Inter e da Restinga, gaúcho do Espérance-TUN fala em "representar o Rio Grande" no Mundial

Yan Sasse é destaque do primeiro adversário do Flamengo. Fethi Belaid / AFP

O Rio Grande do Sul terá um representante em campo na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, nesta segunda (16), na Filadélfia.

Natural de Porto Alegre e com passagem pelas escolinhas do Inter, o atacante Yan Sasse deve ser titular do Espérance, da Tunísia.

Aos 27 anos, o jogador vive bom momento no futebol africano e será uma das apostas da equipe tunisiana para tentar surpreender os comandados de Filipe Luís na rodada de abertura do Grupo B.

Chimarrão e churrasco

A Zero Hora, o gaúcho demonstrou carinho com as origens, sobretudo com o bairro Restinga, onde foi criado.

— Minha ligação com o Rio Grande do Sul é muito forte, cara. Sempre que estou de férias procuro passar o máximo de tempo possível em Porto Alegre, minha cidade. Gosto de estar no meu bairro, a Restinga, com meus amigos e familiares — conta o atleta.

O atacante disse que não abandou a tradição gaúcha no país africano.

— A gente leva erva-mate para a Tunísia, toma chimarrão e até tenta fazer churrasco por aqui. Mas sempre que estou no Sul aproveito para comer um bom churrasco — comenta.

Yan Sasse ressalta que faz questão de carregar consigo o orgulho de representar suas raízes:

— Se Deus quiser, o Rio Grande do Sul estará muito bem representado por mim no Mundial de Clubes.

Formação colorada

Yan Sasse traz na bagagem a formação colorada. O atacante iniciou a trajetória na Escola Rubra, do Inter, aos nove anos e ficou no clube até os 13, antes de passar por outras equipes do Brasil.

— Minha passagem pelo Inter foi muito boa. Fiquei alguns anos na base, depois fui para o Red Bull, Coritiba, e acabei voltando ao Inter no sub-19. Mais tarde, retornei ao Coritiba e virei profissional lá. Tenho muito carinho por tudo que vivi nas categorias de base — relembra.

Trajetória

O atleta, que será uma das apostas ofensivas do Espérance diante do Flamengo, também passou pelo futebol turco e pelo Wellington Phoenix, da Nova Zelândia.