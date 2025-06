Cria do Flamengo e volante: quem é o xará de Igor Jesus que joga no Los Angeles FC

Jogador enfrentou o Chelsea nesta segunda-feira. Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O mais desatento espectador da partida entre Chelsea e Los Angeles FC pode ter se surpreendido com um nome que estava no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelo Mundial de Clubes. O camisa 6 do time norte-americano se chama Igor Jesus.

Xará do centroavante do Botafogo, o jovem de 22 anos é cria da base do Flamengo, um dos principais rivais do time alvinegro.

Igor chegou ao rubro-negro carioca em 2021 para integrar o sub-20 do Flamengo. No entanto, pouco atuou pelo elenco profissional. Foram apenas 26 jogos, antes de se transferir para o Estrela Amadora, de Portugal.

O volante se destaca pela capacidade de marcação, força física e bom posicionamento defensivo. O time português o revendeu para o Los Angeles FC por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões).

Mesmo com pouco tempo nos Estados Unidos, Igor Jesus foi um dos principais nomes do LAFC no vice-campeonato Concacaf Champions Cup, que colocou a equipe na disputa pela vaga no Mundial com o América-MEX após a exclusão do Léon.

Foi dele o gol que garantiu o empate no fim do tempo normal — foi o primeiro dele na carreira. Na prorrogação, o time norte-americano virou sobre a equipe mexicana.