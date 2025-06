Crespo elogia Zubeldía e avalia retorno ao São Paulo: 'Se tudo estivesse bem, não estaria aqui'

O técnico Hernán Crespo foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira, em entrevista coletiva no MorumBis. O retorno do argentino ao time tricolor foi marcado por uma sala de imprensa lotada, onde o profissional de 49 anos comentou sobre os desafios da equipe na temporada e elogiou o trabalho do antecessor Luis Zubeldía.

"Sou melhor do que há quatro anos atrás, mas é importante dizer que nenhum treinador tem fórmula mágica. Temos de trabalhar e ser competitivos e criar uma identidade. Tenho muito respeito pelo trabalho de Zubeldía, me parece um ótimo treinador. Vamos passar por um período de adaptação e vamos passar por um mês e meio duríssimo", comentou Crespo. "Se tudo estivesse bem, eu não estaria aqui", avaliou o treinador.

Esta é a segunda passagem de Crespo pelo São Paulo. Ele comandou o tricolor Paulista durante nove meses em 2021, quando tirou o time da fila de 16 anos sem vencer o Paulistão, o primeiro troféu do clube naquele momento desde a Sul-Americana, em 2012. "É um dia muito especial para mim. Sei o que fiz lá atrás foi o que me trouxe aqui novamente."

Antes da coletiva, o presidente Julio Casares falou brevemente com os jornalistas e afirmou que o argentino era o "plano A, B e C", destacando a felicidade em ter o profissional de volta. "Aquele título foi importante porque reconectou o time com a torcida. E como todos os profissionais que tem o perfil do Hernán deixa a porta escancarada."

Crespo terá pouco mais de 20 dias até a próxima partida do São Paulo. Após a pausa do Mundial de Clubes, o time tricolor encara Flamengo, Bragantino e Corinthians - há possibilidade de o duelo com o rubro-negro carioca ser adiado. O argentino reconheceu que o Brasileirão deve ser tratado com "urgência" - a equipe está em 14º com somente 12 pontos -, mas demonstrou confiança no plantel.

"No São Paulo não há muito para pensar. Tem de estar pronto para jogar. Todos temos de demonstrar estar na altura de São Paulo, que merecemos estar nesse lugar. É um momento difícil como sempre. É preciso entender que se pode errar, mas também podem acontecer coisas boas porque temos material para trabalhar bem. Temos jogadores que nos permitem sonhar", disse o novo comandante tricolor.

"Joguei com Drogba, Shevchenko, Vieri Com cada um, eu precisava de atuar de um jeito diferente, mas minha vontade de fazer gols nunca mudou. Com o São Paulo não pode ser diferente. A vontade de ganhar jogos não pode ser diferente", completou.

O treinador foi questionado sobre a possibilidade de utilizar atletas das categorias de base, um pedido antigo da torcida. Para Crespo, quem estiver treinando melhor terá a oportunidade de entrar em campo. "Não penso em idade. Se os meninos de Cotia merecerem jogar, vão jogar. Não me importa os documentos, se são brasileiros, argentinos ou vem de Cotia. Se estiverem bem, vão ser relacionados."

Após a passagem pelo São Paulo, Crespo se aventurou no futebol árabe. O argentino passou pelo Al-Duhail, do Catar, clube pelo qual foi campeão da liga nacional, da Copa do Emir e da Copa da Liga.

Ele também treinou o Al-Ain, dos Emirados Árabes, e levou a equipe ao título da Liga dos Campeões da Ásia, em maio de 2024. O time se classificou para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, mas Crespo foi demitido após goleada por 5 a 1 sofrida para o saudita Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na edição recente do torneio asiático.

Em um momento em que os times brasileiros estão roubando a cena no Mundial da Fifa, o treinador elogiou bastante o futebol nacional e diz não estar surpreendido pelo bom desempenho das equipes do País nos EUA.