Craque do Barcelona chega ao Brasil e espera encontrar Neymar

Lamine Yamal , joia de 17 anos do Barcelona , está no Brasil. De férias, o atacante chegou em São Paulo nesta segunda-feira (16).

Segundo a imprensa espanhola, um encontro com Neymar faz parte da programação da viagem. Yamal já declarou, em entrevista recente, que o brasileiro é seu maior ídolo da infância .

— Eu tinha cinco anos quando vi Neymar pela primeira vez no Santos, e depois sete quando o vi pela primeira vez pessoalmente no Camp Nou. Foi incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. Sim, é verdade que havia o Messi, que também era incrível, mas, para mim, o Neymar era algo totalmente diferente. O Neymar sempre foi meu ídolo. Ele é uma estrela e uma lenda do futebol — disse o jovem à CNN em janeiro.